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22 січня • оновлено в 19:35
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"Слабка позиція": Сенцов розкритикував план Зеленського щодо Донбасу

1.9т
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Експолітв'язень, український режисер Олег Сенцов заявив, що не вірить в ефективність політики президента Володимира Зеленського щодо примирення з Росією.

Своєю думкою він поділився на полях економічного форуму в швейцарському Давосі в середу, 22 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Путін аплодує. Президент, який хоче миру за всяку ціну це саме те, що зручно, чого хоче Путін. Це слабка позиція. Зеленський думає, що можна домовитися", – сказав він. Однак, за словами Сенцова, Путін "жорстокий і його неможливо схилити на свій бік".

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Сенцов розкритикував план Зеленського щодо Донбасу

Сенцов розкритикував план Зеленського щодо Донбасу

Скріншот з відео

"Або Зеленський не розуміє, що він робить. Або на щось сподівається. Але ця політика не спрацює. Було розведення військ, наприклад. Стрільби стало менше, але загиблих усе ще багато. Подивимося, що буде далі. Про "зраду" говорити ще рано", – додав режисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у Давосі заявив, що якби всі сторони погодилися припинити вогонь, війну на Донбасі можна припинити "хоч сьогодні".

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Російсько-український конфлікт Економічний форум в Давосі
Особи
Олег Сенцов Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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