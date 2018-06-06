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Сенат Італії висловив довіру уряду Джузеппе Конте

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Верхня палата італійського парламенту переважною більшістю висловила довіру новому уряду країни на чолі з Джузеппе Конте. Голосування у нижній палаті має відбутися 6 червня.Верхня палата парламенту Італії - Сенат - ввечері у вівторок, 5 червня, висловила довіру уряду Джузеппе Конте, висунутого на посаду коаліцією лівих і правих популістів з "Руху п'ти зірок" та "Ліги Півночі". 171 сенатор підтримав новий уряд, 117 виступили проти, ще 25 - утрималися.

Сам Конте, виступаючи раніше у Сенаті з програмою уряду, заявив, що вона буде "популістською". "Якщо популізм означає бути в стані дослухатися до потреб людей, тоді ми його вимагаємо", - зазначив Конте, цитує інформагенція AFP. Свою підтримку уряду Конте має також висловити нижня палата італійського парламенту. Голосування відбудеться ввечері в середу, 6 червня.

Нагадаємо, у виступі перед сенаторами новопризначений прем'єр Італії говорив і про перегляд санкцій ЄС щодо Росії та більшу відкритість до Москви. Джузеппе Конте також обіцяв радикальні зміни в Італії, зокрема, стосовно дотримання норм Євросоюзу щодо бюджету та у сфері міграції.

Президент Італії Серджо Маттарелла схвалив склад кабінету міністрів Конте лише з другої спроби - після того як "Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі" погодилися замінити свого кандидата на посаду міністра економіки та фінансів.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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