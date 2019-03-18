Не тільки підкуп, але і селфі: українців попередили про "криміналку" за вибори

В Україні розголошення таємниці голосування у приміщеннях, де проводяться вибори – це злочин. За фотографування бюлетеню з метою фіксації волевиявлення під час підкупу передбачена кримінальна відповідальність.

Про це в ефірі ObozTV повідомила голова правління ВГО "Громадянська мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовська. Вона зазначила, що відомий флешмоб "голосуй ниткою" – це спонукання до кримінального злочину.

"Голосування ниткою" викликає у суспільства відчуття безкарності чи правильності обдурювати того, хто дурить інших. Як на мене, позиція держави і правоохоронних органів має бути одна. Навіть теза "беріть гроші в усіх, а голосуйте по совісті" - це спонукання до кримінальної дії. Фотографування виборчого бюлетеню з метою фіксації волевиявлення під час підкупу – це кримінальний злочин, розголошення таємниці голосування в приміщенні для голосування – це злочин. Селфі з бюлетенем можна робити, але його нікому не можна показувати", – сказала вона.

Айвазовська також зазначила, що в день президентських виборів 31 березня збільшиться кількість підкупу виборців. Процедурних, технічних і навіть більш серйозних порушень буде більше ніж за 90 днів виборчої кампанії, додала вона.

"Поліція діє у межах превентивних заходів, оголошуючи дані про збільшення кількості підкупів виборців, але я сподіваюсь, що це не буде вагомим фактором впливу на волевиявлення громадян за два тижні. Кількість порушень в цей день статистично в рази перевищуватиме весь період виборчої кампанії, тому що ми матимемо 30 тисяч дільниць і комісій, які працюватимуть по всій території України і майже 30 мільйонів виборців, які в один день будуть здійснювати волевиявлення", – сказала вона.

За її словами, є чітко спланована кампанія проти державного реєстру виборців і ЦВК. Айвазовська пояснила, що це спостерігається вже десь із середини січня.

"Аналіз публічних джерел стверджує, що це свідома дезінформаційна кампанія, яка має однакові ключові повідомлення, що в цілому формують недовіру до виборчого процесу. Це триває десь із початку січня. Колеги, які моніторять російські ЗМІ, надають звіти, в яких чітко видно, що негативна оцінка цієї виборчої кампанії – це, по суті, формування негативної громадської думки щодо результатів незалежно від того, хто переможе", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що спостерігачі від Російської Федерації, які є в запропонованому Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ списку, не будуть зареєстровані на вибори президента України.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки й оборони (РНБО) пропозиції щодо санкцій відносно іноземних спостерігачів на виборах президента Росії в 2018 році в анексованому Криму.

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