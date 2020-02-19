"Що це за лікування за 5 млн дол.?" Зеленського здивувало прохання батька хворої дитини

Батько важкохворої дитини, якій потрібне дороге лікування за кордоном, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти зібрати потрібну суму.

Це трапилося під час відвідування главою держави Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Зеленський відправився туди 19 лютого разом із главою МОЗ Зоряною Скалецькою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський у Борисполі Скріншот із відео

Саме в момент, коли чиновники проходили у дворі лікарні, до них підійшов чоловік і зі сльозами на очах сказав: "Мені потрібно 5 млн дол., щоб вилікувати сина!".

Зеленський вислухав батька хворої дитини і потім запитав: "Що це за лікування таке за 5 млн дол.?". Чоловік пояснив, що йдеться про експериментальну програму в Ізраїлі.

Зрештою Зеленський записав його дані і пообіцяв розібратися із ситуацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, звільнений з полону "ДНР" українець Василь Савін назвав президента України Володимира Зеленського "Батьком" і пояснив це тим, що той є гетьманом.

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