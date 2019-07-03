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"Ще шість-вісім країн": Україні вигадали нову стратегію в ПАРЄ

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Україні варто заручитися підтримкою інших країн-членів Парламентської асамблеї Ради Європи, щоб організувати консолідований протест проти повернення Росії в ПАРЄ.

Про ефективність такої стратегії розповіла в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська.

Осмоловська нагадала, що кілька країн вже висловили свою згоду з позицією України.

Їхні делегації достроково покинули Асамблею заради проведення консультацій в своїх країнах. Але одні політичні заяви нічим не допоможуть – необхідно, що вони підтримали Україну реальними кроками.

"Якщо українській стороні вдасться заручитися консолідованою підтримкою, і лінії неучасті в ПАРЄ будуть дотримуватися шість, сім, вісім країн – які протестують проти брутального порушення засадничих принципів Ради Європи – це може бути дієвим фактором", – пояснила експерт.

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Якщо ж від участі в засіданнях ПАРЄ відмовиться тільки одна українська делегація, то це не призведе до бажаного результату, вважає Осмоловська. На її думку, в такому разі Україна не зможе протистояти російській пропаганді.

"Щоб вести контрпропаганду і нівелювати ті аргументи, якими російська сторона створюватиме рамки сприйняття того, що зараз відбувається в Україні і конфлікту між Україною та РФ", – додала фахівець.

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Також вона наголосила, що рішення тимчасово відмовитися від участі в засіданнях ПАРЄ не означає, що Україна вийде з інших структур Ради Європи, в тому числі Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

"У нас зараз не йдеться про вихід України з Ради Європи. Але теоретично такий ризик є. Якщо Україна вийде з Ради Європи, українські громадяни не зможуть апелювати до ЄСПЛ", – попередила Осмоловська.

Вона порадила ухвалювати рішення не емоційно, а прораховувати його з точки зору можливих наслідків.

Акція протесту проти повернення Росії в ПАРЄ у посольства Австрії в Києві

Акція протесту проти повернення Росії в ПАРЄ у посольства Австрії в Києві

Макс Требухів / Lb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 25 червня за повернення РФ в Парламентську асамблею Європи проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися. З повним списком країн, які проголосували, можна ознайомитися тут.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Юлія Осмоловська
Місце
Україна
Теги
ПАРЄсанкцииПорада ЄвропиРосія
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