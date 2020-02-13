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13 лютого • оновлено в 08:15
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Ще один "слуга народу" підтримав скандальну ідею подачі води в Крим

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук підтримав відновлення подачі води окупованому Росією Криму.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "НАШ". Камельчук аргументував свою позицію тим, що в Криму живуть українці, яким українська влада повинна допомагати. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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"Мені не зрозуміло, це що, ми Крим, який ми хочемо повернути, де, в тому числі, живуть українці, Крим, де є родючі землі, ми хочемо висушити? Якщо ми так будемо думати, то років через 5-10 і самі не схочемо цю пустелю", – сказав він.

Камельчук додав, що потрібно бути далекоглядними, адже Україна має подати воду в Крим не для когось іншого, а для себе.

"Чому б нам не укласти контракт на водопостачання. Може, ми воду за такою ж ціною, як газ нам Росія, будемо продавати", – запропонував Камельчук.

Також він висловився за виплату українських пенсій жителям окупованих територій Донбасу.

"Не важливо, де українець знаходиться і живе, обов'язок України виплачувати пенсії", – заявив Камельчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Особа
Юрій Камельчук
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, кто у вас просил воду в Крым? назовите фамили, пжлста...
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1
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы с удивлением смотрят в окна Овертона.
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4
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Арахамия уже вопит что его неправильно поняли завтра этот лось будет выть что он не то имел в виду))))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Артеллерист Моня, кклы, они такие...
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