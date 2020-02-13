Ще один "слуга народу" підтримав скандальну ідею подачі води в Крим

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук підтримав відновлення подачі води окупованому Росією Криму.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "НАШ". Камельчук аргументував свою позицію тим, що в Криму живуть українці, яким українська влада повинна допомагати. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)
"Мені не зрозуміло, це що, ми Крим, який ми хочемо повернути, де, в тому числі, живуть українці, Крим, де є родючі землі, ми хочемо висушити? Якщо ми так будемо думати, то років через 5-10 і самі не схочемо цю пустелю", – сказав він.
Камельчук додав, що потрібно бути далекоглядними, адже Україна має подати воду в Крим не для когось іншого, а для себе.
"Чому б нам не укласти контракт на водопостачання. Може, ми воду за такою ж ціною, як газ нам Росія, будемо продавати", – запропонував Камельчук.
Також він висловився за виплату українських пенсій жителям окупованих територій Донбасу.
"Не важливо, де українець знаходиться і живе, обов'язок України виплачувати пенсії", – заявив Камельчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше глава бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Аристов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексувати Крим.
Маючи на увазі півострів, він сказав про продаж "в Росію", проте потім виправив свою помилку.
Пізніше він заявив, що питання продажу води в Крим більше не обговорюється.
Арахамія, роблячи заяву про можливість компромісу з водою для півострова, підкреслював, що це його особиста думка.
Пізніше Арахамія виправдався за скандальний компромісм
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