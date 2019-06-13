"Ще один російський плацдарм!" Клімкін назвав нову загрозу для України

Криза в Молдові, де 9 червня спалахнули масові протести, може нашкодити Україні.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю "1+1", наголосивши на важливості реального політичного діалогу.

"Для нас важливо, щоб Молдова була демократичною і європейською. Якщо там буде створено ще один російський плацдарм, тоді це загроза для всього українського півдня. Нам і зараз відомо, що додатковий російський спецназ знаходиться в Придністров'ї, все це відстежується. І нам важливо, щоб реальний діалог в Молдові привів до правових і демократичнихю рішень", - сказав він.

"Що мене турбує, не тільки, що створюється певна аура щодо того, чи готові такі країни, як Україна і Молдова, до членства в Євросоюзі, мене дуже турбує, що не буде прогресу в переговорах. Тоді буде необхідність в додаткових зовнішніх зусиллях, і ми до цього готові. Ви знаєте, Віктор Крижанівський дуже активні переговори зараз в Кишиневі веде і не тільки він", - пояснив міністр.

Павло Клімкін ТСН

За його словами, коли включаються зовнішні чинники, це завжди зменшення суб'єктності.

"Я дуже боюся, що після того, що може відбуватися в Молдові, така ж модель у когось з'явиться в розумі щодо України. Хтось захоче вирішувати, то за нашою спиною, скаже: "Так простіше – давайте допоможемо, давайте поговоримо, а потім запропонуємо Україні вже узгоджене рішення", - підкреслив Клімкін.

На жаль, на його думку, загроза цього, може, не дуже невелика, але дуже реальна, і цього будемо намагатися уникнути за будь-яких умов, оскільки цей принцип – "нічого щодо України без України" – повинен бути абсолютною мантрою.

"І саме це, якщо хочете, мені дуже не подобається щодо ситуації в Молдові. Я впевнений, що рішення буде знайдено. Є кілька опцій, які ми обговорюємо, свідомо не буду говорити, щоб мене не звинувачували у втручанні у внутрішні справи. Ми повинні допомогти нашим молдавським друзям, але допомогти так, щоб модель такого проактивного медіаторства не була потрібна для України", - підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 червня в столиці Молдови люди вийшли на нічний протест проти парламентської кризи і призначення Кабінету міністрів. Незабаром суд тимчасово відсторонив Додона за порушення Конституції.

За словами експертів, Росія нав'язує Молдові "донбаський сценарій", при якому Придністров'я матиме більше прав, ніж решта території держави.

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