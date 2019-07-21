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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Ще не депутат, а вже господар": в Дніпрі кандидат від "Слуги народу" погрожував поліції на дільниці

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Кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник погрожував на виборчій дільниці №27 в Дніпрі співробітникам поліції.

Відповідне відео оприлюднено в Facebook Нацкорпус Дніпро.

"У Дніпрі кандидат від партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник ще не став депутатом, але вже відчуває себе господарем 27 округу: погрожує поліцейському вжити заходів для звільнення його керівництва", - сказано в підписі до відео.

В'ячеслав Медяник

В'ячеслав Медяник

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На ньому Медяник стверджує, що до ділянки підходять незареєстровані люди і зривають плакати. У відповідь поліцейський відповідає, що не може знати, хто зареєстрований, а хто ні, і радить звернутися до голови комісії.

"Я сподіваюся, що після виборів вашого керівника вже не буде. Ми для цього все зробимо", - заявив Медяник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкасах від "Слуги народу" балотується довірена особа Януковича.

А активіст штабу сумнозвісної Безуглої з "Слуги народу" розповів про роботу її "сітки" і підкуп виборців.

Про всі скандали і порушеннях на виборах в Раду можна прочитати тут

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Дніпро
Теги
Партія "Слуга народу" Выборы 2019
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Минькин Илья
Минькин Илья
Мда уж ребят, работа сми на высшем уровне. Вы б тогда хоть видео не выкладывали. Вячеслав возмущен, тем, что у нас полиция не работает, но вы, конечно, преподнесли это совсем по-другому, супер.
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Михайлов Константин
Михайлов Константин
Ну и заголовки у Вас. Такая слабенькая конкуренция у СН, уже и не знают за что зацепиться...НА видео чётко ведь можно понять, что он просто недоволен бездействием органов, а вы уже понаписывали, что хозяин. Господи, так убого...
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Люкова Любовь
Люкова Любовь
А что он сказал, что надеется, что полиция которая ничего не делает, скоро измениться на адекватный, работающий орган? И в этом он не прав? Вы же СМИ, подавайте информацию объективно, без вот таких вбросов!
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