"Ще не депутат, а вже господар": в Дніпрі кандидат від "Слуги народу" погрожував поліції на дільниці

Кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник погрожував на виборчій дільниці №27 в Дніпрі співробітникам поліції.

Відповідне відео оприлюднено в Facebook Нацкорпус Дніпро.

"У Дніпрі кандидат від партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник ще не став депутатом, але вже відчуває себе господарем 27 округу: погрожує поліцейському вжити заходів для звільнення його керівництва", - сказано в підписі до відео.

В'ячеслав Медяник

На ньому Медяник стверджує, що до ділянки підходять незареєстровані люди і зривають плакати. У відповідь поліцейський відповідає, що не може знати, хто зареєстрований, а хто ні, і радить звернутися до голови комісії.

"Я сподіваюся, що після виборів вашого керівника вже не буде. Ми для цього все зробимо", - заявив Медяник.

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