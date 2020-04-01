СБУ пояснила візит до Лероса через "плівки Єрмака"

Візит представників СБУ до народного депутата України від "Слуги народу" Гео Лероса був пов'язаний з досудовим розслідуванням за фактом оприлюднення ним "плівок Єрмака".

На сторінці спецслужби у Faceboоk повідомляється, що Лероса підозрюють в незаконному використанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака. Йдеться про злочин, передбачений частиною 2 статті 359 Кримінального кодексу України.

Гео Лерос

"Для встановлення об'єктивної істини і притягнення винних осіб до відповідальності, в ході досудового слідства Головним слідчим управлінням СБУ народному депутату Гео Леросу та іншим особам направлена повістка про виклик на допит в якості свідка в кримінальному провадженні", – йдеться в заяві.

"1 квітня з метою вручення повістки співробітники СБУ прибули за місцем проживання Гео Лероса, однак він відмовився особисто отримати повістку про виклик і запропонував звернутися до його адвоката. Триває досудове слідство у кримінальному провадженні", – додали в СБУ.

Як писав OBOZREVATEL:

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