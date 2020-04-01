СБУ пояснила візит до Лероса через "плівки Єрмака"

Візит представників СБУ до народного депутата України від "Слуги народу" Гео Лероса був пов'язаний з досудовим розслідуванням за фактом оприлюднення ним "плівок Єрмака".
На сторінці спецслужби у Faceboоk повідомляється, що Лероса підозрюють в незаконному використанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака. Йдеться про злочин, передбачений частиною 2 статті 359 Кримінального кодексу України.
Гео Лерос
"Для встановлення об'єктивної істини і притягнення винних осіб до відповідальності, в ході досудового слідства Головним слідчим управлінням СБУ народному депутату Гео Леросу та іншим особам направлена повістка про виклик на допит в якості свідка в кримінальному провадженні", – йдеться в заяві.
"1 квітня з метою вручення повістки співробітники СБУ прибули за місцем проживання Гео Лероса, однак він відмовився особисто отримати повістку про виклик і запропонував звернутися до його адвоката. Триває досудове слідство у кримінальному провадженні", – додали в СБУ.
Як писав OBOZREVATEL:
1 квітня до Лероса через скандальні записи нагрянула СБУ з повістками, але його не було вдома.
Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони надійшли на його пошту.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ та ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі й заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат керівника Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що це він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все зображене на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.
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