СБУ допитала брата Єрмака через скандальні "плівки"

Служба безпеки України допитала Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента. Це було зроблено в рамках розслідування скандальної справи про "плівки Єрмака".

Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на джерело в СБУ. Відзначається, що Єрмака допитали як свідка у справі, що стосується його незаконного прослуховування.

Йдеться про відеозаписи зустрічей, оприлюднених народним депутатом України від "Слуги народу" Гео Леросом. "Він був у нас на допиті", – сказав співрозмовник з СБУ, уточнивши, що допит відбувся нещодавно.

Як писав OBOZREVATEL:

Пізніше в ОПУ заявили, що оприлюднені "плівки", на яких фігурує брат глави Офісу президента України Андрія Єрмака, не мають відношення до реальності.

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