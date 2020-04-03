СБУ допитала брата Єрмака через скандальні "плівки"

Служба безпеки України допитала Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента. Це було зроблено в рамках розслідування скандальної справи про "плівки Єрмака".
Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на джерело в СБУ. Відзначається, що Єрмака допитали як свідка у справі, що стосується його незаконного прослуховування.
Йдеться про відеозаписи зустрічей, оприлюднених народним депутатом України від "Слуги народу" Гео Леросом. "Він був у нас на допиті", – сказав співрозмовник з СБУ, уточнивши, що допит відбувся нещодавно.
Як писав OBOZREVATEL:
1 квітня до Лероса через скандальні записи нагрянула СБУ з повістками, але його не було вдома.
Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони надійшли на його пошту.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ та ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі й заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат керівника Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що це він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все зображене на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.
Пізніше в ОПУ заявили, що оприлюднені "плівки", на яких фігурує брат глави Офісу президента України Андрія Єрмака, не мають відношення до реальності.
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