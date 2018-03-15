Савченко запропонувала Путіну забрати її назад в Росію

Позафракційний народний депутат Надія Савченко звернулася до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією посадити її в російську в'язницю в обмін на звільнення всіх українських полонених.

"Я попросила його відпустити всіх українців. Якщо ціна - мій обмін - я згодна. Якби мені запропонували волю в Росії - це була б для мене смерть. Я погоджуся на обмін, відсидіти свої 22 роки в Росії, якщо взамін випустять всіх українських полонених", - заявила Савченко, пише Strana.ua.

Новини Савченко звинуватила Березу і Тетерук в роботі на ФСБ

Як повідомляв "Обозреватель", Савченкопідозрюють у співучасті і організації підготовки держперевороту в Україні в справі глави Центру звільнення полонених Володимира Рубана.

15 березня Савченко прийшла на допит в СБУ.

В цей же день Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Ради подання на зняття недоторканності з Савченко.