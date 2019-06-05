Савченко йде на парламентські вибори

Народний депутат (позафракційний) Надія Савченко заявила, що її партія "Суспільно-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у позачергових парламентських виборах.

Про це вона заявила 5 липня на XII з'їзді партії, який проходив на площі Конституції під будівлею Верховної ради, передає прес-служба політсили.

Головою виборчого штабу буде її сестра Віра Савченко, а спікером залишиться Тетяна Проторченко.

"Наша головна мета, яку ми будемо реалізовувати у Верховній Раді – зміна політичної системи", — сказала Савченко.

З'їзд партії Савченко freesavchenko.com

З'їзд партії Савченко freesavchenko.com

З'їзд партії Савченко freesavchenko.com

З'їзд партії Савченко freesavchenko.com

З'їзд партії Савченко freesavchenko.com

"Ми всі — рівні серед рівних. У нас одна Україна. Ми — сила українського народу в боротьбі проти старої системи і старих політиків. У нас спільна мета — зміна політичної системи. Надія є!" — зазначила вона.

Також Савченко розповіла, що пропонує її політична сила.

"Ми пропонуємо будувати країну від низу до верху, а не навпаки. Пропонуємо механізми відкликання депутатів, референдуми, реальне народовладдя і справедливий розподіл ресурсів. Наша програма передбачає чіткий перелік першочергових заходів щодо здійснення "квантового стрибка" в економіці", — пояснила нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко заявила, що готова за президента України Володимира Зеленського очолити одне з міністерств.

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