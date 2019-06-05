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Савченко йде на парламентські вибори

1.8тЧитати матеріал російською

Народний депутат (позафракційний) Надія Савченко заявила, що її партія "Суспільно-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у позачергових парламентських виборах.

Про це вона заявила 5 липня на XII з'їзді партії, який проходив на площі Конституції під будівлею Верховної ради, передає прес-служба політсили.

Головою виборчого штабу буде її сестра Віра Савченко, а спікером залишиться Тетяна Проторченко.

"Наша головна мета, яку ми будемо реалізовувати у Верховній Раді – зміна політичної системи", — сказала Савченко.

З'їзд партії Савченко

З'їзд партії Савченко

freesavchenko.com

З'їзд партії Савченко

З'їзд партії Савченко

freesavchenko.com

З'їзд партії Савченко

З'їзд партії Савченко

freesavchenko.com

З'їзд партії Савченко

З'їзд партії Савченко

freesavchenko.com

З'їзд партії Савченко

З'їзд партії Савченко

freesavchenko.com

"Ми всі — рівні серед рівних. У нас одна Україна. Ми — сила українського народу в боротьбі проти старої системи і старих політиків. У нас спільна мета — зміна політичної системи. Надія є!" — зазначила вона.

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Також Савченко розповіла, що пропонує її політична сила.

"Ми пропонуємо будувати країну від низу до верху, а не навпаки. Пропонуємо механізми відкликання депутатів, референдуми, реальне народовладдя і справедливий розподіл ресурсів. Наша програма передбачає чіткий перелік першочергових заходів щодо здійснення "квантового стрибка" в економіці", — пояснила нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко заявила, що готова за президента України Володимира Зеленського очолити одне з міністерств.

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Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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Сердюк Станислав
Сердюк Станислав
Попробовала дармовой кусок хлеба, хрен теперь заставишь её где то работать!
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Ткачук Петр
Ткачук Петр
Почему эта шваль на свободе, а не на зоне?
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