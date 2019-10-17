Самоврядування на Донбасі: Разумков пояснив реформу в Україні від "Слуги народу"

Новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей буде прийнятий з урахуванням думки громадськості.

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" в четвер, 17 жовтня, заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Він підкреслив, що такі ключові законопроекти неправильно, некоректно та не логічно приймати без урахування позиції українців.

"Я впевнений, що рамкові позиції [законопроекту] будуть надані президентом держави, але вони будуть запропоновані Верховній Раді України, яка приєднається до процесу розробки цього законопроекту і, що може бути найбільш важливо, до нього будуть залучено громадянське суспільство", – сказав він.

Як зазначив політик, продовжувати наявний закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", дія якого закінчується в кінці 2019 року, "малоефективно і неправильно"

Відзначимо, цей документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі набуває чинності тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

Дмитро Разумков

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі ток-шоу Дмитро Разумков також висловився з приводу неоднозначної поведінки деяких народних депутатів від "Слуги народу" на парламентських засіданнях.

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