"Доведеться щось продавати": мер Львова поскаржився на непідйомну заставу

Мер Львова Андрій Садовий, якого підозрюють у зловживанні владою, заявив, що у його сім'ї немає 50 млн гривень для оплати застави.

Саме про таку суму планує клопотати перед судом Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає "Громадське" з посиланням на заяву Садового в ефірі ZAXID.NET.LIVE.

"Я собі важко уявляю, де вони ту суму нарахували. Ви знаєте, моя декларація публічна, все, що у мене є. Подивіться – моя зарплата, те, що Катерина [дружина] отримує, у нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина", – сказав він.

На запитання, де він братиме гроші на внесення застави, мер відповів, що буде звертатися до людей або, можливо, щось продасть.

Андрій Садовий Наш Киев

Як писав OBOZREVATEL:

Напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою Андрію Садовому. Справа стосується будівництва індустріального парку в Рясному.

Слідство встановило, що більше 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.

Посадовим особам Львівської міськради інкримінують скоєння злочину за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК.

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