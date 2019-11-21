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22 листопада • оновлено в 00:13
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"Доведеться щось продавати": мер Львова поскаржився на непідйомну заставу

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Мер Львова Андрій Садовий, якого підозрюють у зловживанні владою, заявив, що у його сім'ї немає 50 млн гривень для оплати застави.

Саме про таку суму планує клопотати перед судом Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає "Громадське" з посиланням на заяву Садового в ефірі ZAXID.NET.LIVE.

"Я собі важко уявляю, де вони ту суму нарахували. Ви знаєте, моя декларація публічна, все, що у мене є. Подивіться – моя зарплата, те, що Катерина [дружина] отримує, у нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина", – сказав він.

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На запитання, де він братиме гроші на внесення застави, мер відповів, що буде звертатися до людей або, можливо, щось продасть.

Андрій Садовий

Андрій Садовий

Наш Киев

Як писав OBOZREVATEL:

  • Напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою Андрію Садовому. Справа стосується будівництва індустріального парку в Рясному.

  • Слідство встановило, що більше 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.

  • Посадовим особам Львівської міськради інкримінують скоєння злочину за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна Львів
Теги
Спеціалізована антикорупційна прокуратура політика
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Гоша Злой
Гоша Злой
слушайте больше плачь Ярославны в исполнении Садового. Стадион к Евро 2012 по проэкту должен был стоить 75 лямов евро, но при мудром Садовом обошелся в 267 лямов евро. С этой разницы можно и залог заплатить. А есть еще афера с закупкой бу трамваев, кидок Садового вкладчиков *Галицких инвестиций* в конце 90-х, продажа гостиницы *Львов* по цене гаража по соседству... Так что деньги у товарища Садового есть и деньги немалые, как говорил Остап Бендер)
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