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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Рейтинг нижче плінтуса: Саакашвілі "зняв" партію з виборів до Ради

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Екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив, що зняв свою партію "Рух нових сил" із позачергових виборів до Верховної Ради 2019.

Відповідне відеозвернення політик розмістив і Facebook. "У мене вже з'явилися і є свої питання, але думаю, що президенту Зеленському потрібно дати шанс сформувати більшість без поступок старим політикам. Тому кожен відсоток зараз важливий", – сказав він.

За словами Саакашвілі, його партія все одно не зможе подолати бар'єр. Відзначимо, що це твердження небезпідставне. Кілька днів тому лідер скаржився, що рейтинг його політсили дуже сильно впав. Як свідчать результати опитування Info Sapiens, яке проводилося з 9 по 16 липня, "Рух нових сил" набирає 0,2%.

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Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Скріншот з відео

"Тому після бурхливих дискусій я підтримав таке рішення", – заявив політик.

Відзначимо, що при цьому, відповідно до закону, партії і кандидати лише до 8 липня могли відмовитися балотуватися і просити ЦВК про зняття з реєстрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами свіжих соцопитувань, на позачергових виборах до Верховної Ради України проходять п'ять партій : "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос" і "Батьківщина".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Міхеїл Саакашвілі Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Надежда Вера
Надежда Вера
Хорошо, что это недоразумение не попадет в Раду, только его бараны теперь отдадут свои голоса за зеленое недоразумение. Это хорошо для страны баранов, но плохо для Украины.
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Алик Алик
Алик Алик
Надежда Вера, а за кого голосовать , за пороха что-ли , или за воровку ?
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
Подлизнул)) Вот же ж шлюха, прости Господи....!
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CARGO 100
CARGO 100
Это в пользу Зеленского, типа так? Молодец грузин - розы по 5-ть, но для вас по 3-ри ... Молодца!!!
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