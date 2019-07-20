Рейтинг нижче плінтуса: Саакашвілі "зняв" партію з виборів до Ради

Екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив, що зняв свою партію "Рух нових сил" із позачергових виборів до Верховної Ради 2019.

Відповідне відеозвернення політик розмістив і Facebook. "У мене вже з'явилися і є свої питання, але думаю, що президенту Зеленському потрібно дати шанс сформувати більшість без поступок старим політикам. Тому кожен відсоток зараз важливий", – сказав він.

За словами Саакашвілі, його партія все одно не зможе подолати бар'єр. Відзначимо, що це твердження небезпідставне. Кілька днів тому лідер скаржився, що рейтинг його політсили дуже сильно впав. Як свідчать результати опитування Info Sapiens, яке проводилося з 9 по 16 липня, "Рух нових сил" набирає 0,2%.

Міхеїл Саакашвілі Скріншот з відео

"Тому після бурхливих дискусій я підтримав таке рішення", – заявив політик.

Відзначимо, що при цьому, відповідно до закону, партії і кандидати лише до 8 липня могли відмовитися балотуватися і просити ЦВК про зняття з реєстрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами свіжих соцопитувань, на позачергових виборах до Верховної Ради України проходять п'ять партій : "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос" і "Батьківщина".

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