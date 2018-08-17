Саакашвілі зібрався в Україну: політик розкрив свій план

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі має намір повернутися в Україну після закінчення терміну повноважень чинного президента України Петра Порошенка.

Як заявив політик у ефірі Радіо НВ, він хоче відновити своє українське громадянство через суд.

"Тому що елементарно там було все порушено стосовно мене, але я доб'юся того, що люди, які порушували, підробляли, наприклад, мій підпис, анкету, які налякали суддів і свідків, щоб вони відповідали у встановленому законом порядку, відповіли за все. Нарешті хтось повинен відповідати. Звісно, я буду повертатися в Україну", - прокоментував Саакашвілі.

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Також він анонсував участь його партії Рух нових сил у парламентських виборах в Україні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі, який на той час перебував за кордоном, українського громадянства.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив про те, що Державна міграційна служба відмовила у наданні Саакашвілі статусу біженця і, як наслідок, тепер "відсутні будь-які спеціальні обставини", які могли б унеможливити його депортацію чи екстрадицію.

Сам лідер "Руху Нових сил" того дня заявив, що не отримував відмови ДМС у наданні йому статусу особи, що потребує додаткового захисту.

12 лютого Саакашвілі затримали і депортували з України. "Обозреватель" описав усі подробиці події.