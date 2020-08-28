Саакашвілі продовжить працювати в Україні, не потрібно розвивати конспірологію, – радник Єрмака

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі і далі працюватиме в Україні.

У коментарі "Інтерфаксу" він закликав не розвивати конспірологію навколо емоційних висловлювань Саакашвілі.

"На мій погляд, немає жодних підстав влаштовувати традиційні конспірологічні розгляди в зв'язку з його емоційними постами. Міхеїл Ніколозович, дійсно, дуже емоційний, часто безапеляційно, швидко і різко реагує на багато що. Тим і славиться. Він завжди додає драйву в нашу управлінську рутину", – сказав Подоляк.

Політик зазначив, що Саакашвілі сильно переживає за країну, за втрату темпу, за ефективність/неефективність своєї роботи і в цілому за корпоративну репутацію Нацради реформ.

"Він хоче швидше і результативніше працювати. Природно, він абсолютно нетерпимо ставиться до зайвого бюрократизму, додатковим узгодженням і іншим обов'язковим процедурам. Коротше, до всього того, чим так відома наша важко реформована держава. Робить він і досить яскраві заяви. Але я б точно не драматизував ситуацію", – вказав радник керівника ОП.

Подоляк повідомив, що раніше сам Саакашвілі в розмові з ним підкреслив, що "Україна для нього надзвичайно важлива і що ми продовжуємо працювати, продовжуємо проектувати нові формати держави, нові формати галузевих реформ. Все цілком конструктивно і дуже багато у нас напрацювань, які вимагають обов'язкового доведення до розуму".

Подоляк припустив, що Саакашвілі "ще буде і буде тут працювати", але також вказав, що Нацрада реформ – це, перш за все, важливий інституційний орган, який має чіткі цілі і завдання, і який є свого роду "креативним майданчиком" для відвертого обговорення стратегічних напрямків розвитку України.

"До Нацради входить багато ключових креаторів і управлінців, які визначають правила гри на наших ринках. Так, Саакашвілі відмінний модератор даного майданчика, але цінність Нацради реформ в тому, що вона в будь-якому випадку є корпоративним органом, який завжди здатний запропонувати суспільству відмінний інтелектуальний продукт колективного виробництва", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова виконавчого комітету Ради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Незважаючи на те, що там на нього зареєстрували кілька кримінальних проваджень.

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