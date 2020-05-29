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29 травня • оновлено в 12:29
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Саакашвілі поставив Зеленському ультиматум заради посади для ексглави Нацполіції Деканоїдзе

  • В Україну чартерним рейсом прилетіла ексглава Нацполіції Хатія Деканоїдзе

  • Міхеїл Саакашвілі лобіює її призначення очільницею української митниці

  • У зв'язку з цим він висунув ультиматум президенту Володимиру Зеленському

  • Деканоїдзе не має права обіймати таку посаду, оскільки зараз вона громадянка Грузії

10.4т
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В Україну чартерним рейсом, незважаючи на карантин, прилетіла ексглава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.

За даними OBOZREVATEL, голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі лобіює її призначення на посаду керівниці української митниці. Навіть більше, він поставив президенту України Володимиру Зеленському ультиматум: активний піар його персони в обмін на позитивне рішення щодо Деканоїдзе.

За даними джерел, глава держави поки думає і ще не ухвалив остаточне рішення. Також стало відомо, що після прибуття в Україну Деканоїдзе зібрала всіх своїх колишніх колег і однодумців: починаючи від ексзаступниці голови Одеської ОДА Юлії Марушевської і закінчуючи представниками поліції.

Хатія Деканоїдзе та Міхеїл Саакашвілі

Хатія Деканоїдзе та Міхеїл Саакашвілі

Нагадаємо, що після повернення до Грузії Деканоїдзе зайнялася активною політичною діяльністю і збиралася брати участь в парламентських виборах там.

Отже, вона повинна була відмовитися від українського громадянства. Згідно з офіційними даними, 12 квітня 2017 року ексглава Нацполіції була відновлена в громадянстві Грузії.

Однак отримати подвійне громадянство з Грузією, зберігши свій український паспорт, у неї б не вийшло. Адже обидві держави при прийнятті у громадянство в автоматичному режимі припиняють дію другого паспорта.

З цього випливає, що зараз Деканоїдзе не має права очолювати українську митницю як іноземна громадянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Хатія Деканоїдзе Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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