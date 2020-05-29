Саакашвілі поставив Зеленському ультиматум заради посади для ексглави Нацполіції Деканоїдзе

Деканоїдзе не має права обіймати таку посаду, оскільки зараз вона громадянка Грузії

У зв'язку з цим він висунув ультиматум президенту Володимиру Зеленському

В Україну чартерним рейсом, незважаючи на карантин, прилетіла ексглава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.

За даними OBOZREVATEL, голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі лобіює її призначення на посаду керівниці української митниці. Навіть більше, він поставив президенту України Володимиру Зеленському ультиматум: активний піар його персони в обмін на позитивне рішення щодо Деканоїдзе.

За даними джерел, глава держави поки думає і ще не ухвалив остаточне рішення. Також стало відомо, що після прибуття в Україну Деканоїдзе зібрала всіх своїх колишніх колег і однодумців: починаючи від ексзаступниці голови Одеської ОДА Юлії Марушевської і закінчуючи представниками поліції.

Хатія Деканоїдзе та Міхеїл Саакашвілі

Нагадаємо, що після повернення до Грузії Деканоїдзе зайнялася активною політичною діяльністю і збиралася брати участь в парламентських виборах там.

Отже, вона повинна була відмовитися від українського громадянства. Згідно з офіційними даними, 12 квітня 2017 року ексглава Нацполіції була відновлена в громадянстві Грузії.

Однак отримати подвійне громадянство з Грузією, зберігши свій український паспорт, у неї б не вийшло. Адже обидві держави при прийнятті у громадянство в автоматичному режимі припиняють дію другого паспорта.

З цього випливає, що зараз Деканоїдзе не має права очолювати українську митницю як іноземна громадянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Деканоїдзе обіймала посаду голови Нацполіції з 4 листопада 2015 року та пішла у відставку, пропрацювавши на цьому посту рік.

В Україні її критикували за провал глобальної реформи поліції. Підлеглі Деканоїдзе вважали, що вона повинна була займатися тільки напрямком патрульної поліції.

Після повернення в Грузію Деканоїдзе не сходила з газетних шпальт як одна з лідерок опозиційної партії "Єдиний національний рух".

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