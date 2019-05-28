ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Саакашвілі оцінив рішення Зеленського і повертається в Україну: названо дату

Читати матеріал російською

Колишній президент Грузії і екс-глава Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі, якому повернули українське громадянство, подякував президенту України Володимира Зеленського за такий жест.

Так, політик поділився на своїй сторінці у Facebook указом, який підписав глава держави.

"Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!" — написав він російською та українською мовами.

Новини
"Я скучив!" Саакашвілі анонсував гучне повернення в Україну

Стало відомо також, що Саакашвілі вже обрав дату прибуття в Україну. За словами його помічниці Дарини Чиж, його літак рейсом Варшава-Київ має приземлитися в аеропорту "Бориспіль" у середу, 29 травня, о 17:15.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Інтерфакс

При цьому, представники партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" у середу, 29 травня, о 17:00 мають намір зустрічати його в аеропорту. Про це зазначено у Facebook політсили.

"Друзі, однодумці і прихильники! Раді Вам повідомити, що вже завтра, 29 травня о 17:00 збираємося у "Борисполі" зустрічати Михайла Саакашвілі в Україні", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Держприкордонслужбі, причин для недопуску Саакашвілі в Україну немає. Прес-секретар служби Олег Слободян у коментарі "Українській правді" заявив: "Громадянин України не може бути обмежений у праві в'їзду на територію України".

За його словами, Саакашвілі було заборонено перетинати кордон з Україною, "як особі без громадянства на підставі незаконного порушення кордону", а тепер ці обставини зникли.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Міхеїл СаакашвіліВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
47
10
Смішно
4
Цікаво
14
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Тимофеева Галина
Тимофеева Галина
Мoя благодaрнocть тем, ктo покaзал мне этoт сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁su09wf9 Пpocтo пройдя пpоcтой oпpoс пoлучилa почти пoлугoдовyю зaрплaтy)) Пoльзyйтecь, пoка eще eсть вoзмoжноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
михо, а за Родиной ты почему не скучаешь? Грузия ждет тебя.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Щас Барыгу всем миром чморить будут!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки