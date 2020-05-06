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6 травня • оновлено в 23:19
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/ Політика

Саакашавілі уточнив свою посаду в Нацраді реформ

6.2т
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Колишній президент Грузії та ексглава Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі підтвердив, що його буде призначено до Національної ради реформ.

Водночас заперечив, що йдеться про посаду секретаря, як раніше інформували ЗМІ. Про це повідомляє DW.

"Головою виконавчого комітету Національної ради реформ, а не секретарем", – уточнив Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Щоправда, політик не зміг назвати точну дату свого призначення на відповідну посаду. Хоча деякі ЗМІ стверджують, це може відбутися уже в середу, 6 травня.

Зокрема, про це з посиланням на власні джерела пише видання "Букви". Там уточнили, мовляв, процедура затягнулася, оскільки Саакашвілі "хотів посаду якогось голови, і довелося створити в раді виконком".

Зауважимо, що Нацрада реформ була створена у 2014 році за указом п’ятого президента України Петра Порошенка. Як вказано на сайті глави держави, вона є "спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації". Персональний склад ради затверджується теж президентом.

Згідно з тією ж інформацією на сайті глави держави, про останнє зібрання Національної ради реформ повідомлялося на початку березня 2018-го, а загалом упродовж 2014-2018 років відбулося 28 таких засідань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Теги
політика Національна рада реформ України
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Секретар, секретарша .... "а впрочем, какая разница".
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