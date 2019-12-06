"Рятує відчуття ліктя і почуття гумору": Геращенко зворушливо звернулася до колег з "ЄС"

Народна депутатка Ірина Геращенко назвала "Європейську солідарність" найбільш цілісною, ідеологічною, згуртованою та найефективнішою у нинішньому парламенті.

Як написала парламентарка на своїй сторінці у Facebook, "ЄС" – це прекрасна команда, яка пройшла переформатування і очищення, коли відпали кон‘юктурники і прилипали, що завжди чіпляються до партій влади.

"Це справжній парламентський спецназ, який шанують навіть опоненти", – написала Геращенко.

Вона нагадала, що фракції вдалося зробити за 100 днів парламенту 9-ого скликання.

В умовах інформаційної щоденної арт-атаки уклоністів про те, як все було не так попередні 5 років, нам вдалося зберегти підтримку наших виборців. Дякуємо за довіру і спільну роботу на країну.

Нам вдалося провести постанову ВР про необхідність отримки ПДЧ і курсу до НАТО. Це важливо в умовах нинішньої зовнішньополітичної розмитості і мовчанки.

Серед прийнятих більшістю притомних законів "їх авторства", зокрема, й про статус добровольців, і євроінтеграційних, чимало - просто переписані наші, просто не з нашими прізвищами. Ми голосували ЗА, попри цю несправедливість, бо головне результат.

Ми чи не єдина фракція, яка читає закони. Ще й розповідаємо потім про прочитане слугам. Нам вдалося зупинити чимало зовсім безумних проектів. Так, ми не можемо провести жодного свого закону, тому зосередилися на поправках й ретельно готуємо зміни до кожного законопроекту, намагаючись в комітеті і залі через 2 читання вдосконалити новшества слуг.

А пам‘ятаєте, в перший день роботи парламенту слуги хотіли прийняти 73 закони (як данину пам‘яті 73 %) за основу і вцілому. Ми це свавілля зупинили. Хоч прийшлося включати емоції і сваритися. Робимо все , аби ВР працювала за регламентом.

Ми стоїмо на сторожі національних інтересів і суверенітету, контролюючи владу і не даючи перетнути червоні лінії.

Ми залишаємося єдиною правоцентристською опозицією в ВР, робимо все для незмінності курсу на ЄС і НАТО. Й до нас потихеньку прислуховуються навіть у монобільшості.

Ми захищаємо Україну наззовні.

Геращенко подякувала колегам з "Європейської солідарності" за злагоджену і професійну роботу в ВР і поза стінами парламенту.

"Це найкраща фракція 9 скликання. Й ще в опозиції дуже рятує відчуття ліктя і почуття гумору . Це теж в нас є", – написала вона.

Фракція "Європейська солідарність"

Фракція "Європейська солідарність"

Фракція "Європейська солідарність"

Фракція "Європейська солідарність"

Фракція "Європейська солідарність"

Фракція "Європейська солідарність"

Фракція "Європейська солідарність"

Фракція "Європейська солідарність"

Як писав OBOZREVATEL, п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко разом з нардепом, бойовим генералом Михайлом Забродським у День Збройних сил України відвідали військовослужбовців, які проходять лікування у Головному військовому клінічному госпіталі.

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