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6 листопада • оновлено в 01:13
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"Суспільство жадає крові": Рябошапка сказав, чого від нього вимагає Зеленський

1.6т Читати матеріал російською

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що швидкі посадки корупціонерів в Україні почнуться тільки тоді, коли буде достатньо матеріалів розслідувань.

В інтерв'ю LB.ua він запевнив, що не отримував від президента Володимира Зеленського жодних вказівок щодо політиків або чиновників, проти яких відкриті кримінальні провадження.

"Рівень недовіри до прокуратури становить 63%. Поліпшити його можна посадками в тому числі, гучними посадками. Суспільство вимагає крові. Воно хоче посадок. І втомилося від несправедливості", – зазначив Рябошапка.

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Рябошапка розповів про посадки

Рябошапка розповів про посадки

РБК-Україна

При цьому, генпрокурор звернув увагу на те, що перед його командою стоїть завдання донести українцям, що зараз їх бажання "хліба і видовищ" здійснити неможливо, оскільки посадки повинні стати результатом ретельного розслідування.

Рябошапка спростував свою участь у нараді з Зеленським, на якій, за даними журналістки Соні Кошкіної, були названі 4 пріоритетних кримінальних провадження, які ГПУ повинна довести до кінця найближчим часом.

"Президент вимагає ефективної роботи органів правопорядку. Не було у нього жодних нарад, де говорили про 4 кейси або прізвища, які потрібно розслідувати", – відхрестився генпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в липні глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув на посадки старих скандальних політиків. А в серпні президент України Володимир Зеленський анонсував гучні розслідування щодо корупціонерів.

Після призначення на посаду генпрокурора Рябошапка заявляв, що бачить метою ГПУ регулярне залучення до відповідальності топчиновників.

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Особи
Руслан Рябошапка Володимир Зеленський Соня Кошкіна, LB
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Ворон ворону глаз не выклюет. Никаких бывших высоких чинов не посадят, все это словесный понос для усмирения быдла.
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