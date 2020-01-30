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30 січня • оновлено в 22:21
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Зеленський під загрозою: Рябошапка заявив про "неконтрольовану" ситуацію в Україні

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Факти прослуховування чиновників в Україні свідчать про неконтрольовану ситуацію, яка може торкнутися всіх, аж до президента Володимира Зеленського.

Таке попередження генеральний прокурор України Руслан Рябошапка зробив в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна". Він відреагував на записи розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука, які потрапили в мережу.

"Це дійсно питання національної безпеки, тому що, якщо прослуховують керівника уряду, то ми розуміємо, що ті, хто це робить, можуть отримати доступ до інформації, розголошення якої складе серйозну проблему для країни. По суті, це означає можливість прослуховувати будь-кого, зокрема і главу держави", – заявив він.

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Після "прослуховування" Гончарука в Кабміні й ОП посилили безпеку

Рябошапка заявив про загрозу для Зеленського

Рябошапка заявив про загрозу для Зеленського

За словами Рябошапки, зараз ситуація майже неконтрольована: багато приватних структур мають можливість прослуховувати кого завгодно.

"Кожна людина, яка має достатньо грошей, може собі це дозволити, фактично кожен олігарх має свою мініспецслужбу", – додав він.

Рябошапка висловив упевненість, що цю ситуацію потрібно врегулювати на загальнодержавному рівні. Зокрема, на нараді із Зеленським він запропонував посилити контроль за ринком спеціальних пристроїв.

Генпрокурор заявив, що хоче заборонити незаконне прослуховування і притягнути до відповідальності тих, хто цим займається.

Щодо прослуховування прем'єра генпрокурор зазначив, що результатів розслідування немає, хоча президент дав два тижні (до 31 січня) для того, щоб встановити, як це трапилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15-16 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" з'явилися аудіозаписи розмов, в яких нібито брав участь Олексій Гончарук. Людина з голосом, схожим на голос прем'єра, зізналася, що вона – "абсолютний профан в економіці".

  • Пізніше в Кабміні відхрестилися від записів, назвавши їх фейком.

  • На тлі скандалу Гончарук заявив про свою відставку, але президент України Володимир Зеленський її не прийняв.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
"Плівки" Гончарука
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук Руслан Рябошапка
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так а кому это выгодно и нужно?правильно Пете он до сих пор мечтает вернуться к корыту дальше пилить народные деньги,и прослушка это 100% его рук дело))))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Артеллерист Моня, завязывай муйню писать. ваЗЕлиновый уже 9 месяцев президенствует со своим монобольшинством.вот с них и спрос.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Артеллерист Моня, мойша не дрочи на петю , ты же изменяеш ботоксу
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