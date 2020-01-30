Зеленський під загрозою: Рябошапка заявив про "неконтрольовану" ситуацію в Україні

Факти прослуховування чиновників в Україні свідчать про неконтрольовану ситуацію, яка може торкнутися всіх, аж до президента Володимира Зеленського.

Таке попередження генеральний прокурор України Руслан Рябошапка зробив в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна". Він відреагував на записи розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука, які потрапили в мережу.

"Це дійсно питання національної безпеки, тому що, якщо прослуховують керівника уряду, то ми розуміємо, що ті, хто це робить, можуть отримати доступ до інформації, розголошення якої складе серйозну проблему для країни. По суті, це означає можливість прослуховувати будь-кого, зокрема і главу держави", – заявив він.

Рябошапка заявив про загрозу для Зеленського

За словами Рябошапки, зараз ситуація майже неконтрольована: багато приватних структур мають можливість прослуховувати кого завгодно.

"Кожна людина, яка має достатньо грошей, може собі це дозволити, фактично кожен олігарх має свою мініспецслужбу", – додав він.

Рябошапка висловив упевненість, що цю ситуацію потрібно врегулювати на загальнодержавному рівні. Зокрема, на нараді із Зеленським він запропонував посилити контроль за ринком спеціальних пристроїв.

Генпрокурор заявив, що хоче заборонити незаконне прослуховування і притягнути до відповідальності тих, хто цим займається.

Щодо прослуховування прем'єра генпрокурор зазначив, що результатів розслідування немає, хоча президент дав два тижні (до 31 січня) для того, щоб встановити, як це трапилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15-16 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" з'явилися аудіозаписи розмов, в яких нібито брав участь Олексій Гончарук. Людина з голосом, схожим на голос прем'єра, зізналася, що вона – "абсолютний профан в економіці".

Пізніше в Кабміні відхрестилися від записів, назвавши їх фейком.

На тлі скандалу Гончарук заявив про свою відставку, але президент України Володимир Зеленський її не прийняв.

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