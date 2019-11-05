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6 листопада • оновлено в 01:13
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"Блискуча відмазка!" Рябошапка знайшов пояснення словам Зеленського про "свого прокурора"

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Президент України Володимир Зеленський, згадавши "свого на 100%" прокурора в розмові з американським колегою Дональдом Трампом, мав на увазі нинішнього главу СБУ Івана Баканова.

Таку заяву в інтерв'ю LB.ua зробив Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Відзначимо, Баканова раніше називали кандидатом на крісло глави ГПУ, оскільки він і сам допускав таку можливість.

"Може, він Баканова мав на увазі на той момент? Коли була розмова? Десь у липні?" – відповів на запитання журналістки Соні Кошкіної Рябошапка.

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Рябошапка

Рябошапка

УНІАН

"Блискуча відмазка! Знімаю капелюха!" – відреагувала вона. Рябошапка додав, що Зеленський, ймовірно, говорив про посаду керівника Генпрокуратури не тільки з ним, але й із Бакановим.

"Пам'ятайте інтерв'ю Баканова, де він сказав, що цього не виключає?" – підкреслив він.

"Слухайте, прекрасна відмазка. Хоча, думаю, Баканов на вас за це образиться", – сказала Кошкіна. "Ми з ним розберемося", – відповів, посміхаючись, Рябошапка.

Іван Баканов

Іван Баканов

Корреспондент.net

Як писав OBOZREVATEL, Руслан Рябошапка також заявив, що швидкі посадки корупціонерів в Україні почнуться тільки тоді, коли буде достатньо матеріалів розслідувань.

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Особи
Руслан Рябошапка Іван Баканов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України політика
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