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30 жовтня • оновлено в 11:35
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Руки подіти нікуди: "слугу народу" спіймали з "гумовим другом" у Раді

2.7т Читати матеріал російською

Народного депутата від "Слуги народу" Дмитра Люботу помітили на засіданні Верховної Ради з еспандером у руках.

Відео опублікував фотокореспондент Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook. У мережі пожартували з нардепа, вказавши на те, що йому, мабуть, нікуди подіти руки під час сесії. (Щоб переглянути відео, проскрольте до кінця екрану)

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Дмитро Любота у Раді

Дмитро Любота у Раді

Скріншот

"Якщо не знають, куди руки подіти, нехай запитають у Ілюхи, він розкаже і покаже", "Коли відкрив текст закону, нічого не зрозумів і закрив", іронізують у мережі.

Руки подіти нікуди: 'слугу народу' спіймали з 'гумовим другом' у Раді
Руки подіти нікуди: 'слугу народу' спіймали з 'гумовим другом' у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
До слуги народа уже не знают к чему докапаться, раньше законы в Раде принимались присутствующими 30-ю лицами и всем пофиг было, а тут раздувают из мухи слона...
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Наоборот молодец
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Не вижу в этом ничего плохого, не с фалосом же в руках был.
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