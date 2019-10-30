Руки подіти нікуди: 'слугу народу' спіймали з 'гумовим другом' у Раді

Народного депутата від "Слуги народу" Дмитра Люботу помітили на засіданні Верховної Ради з еспандером у руках.

Відео опублікував фотокореспондент Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook. У мережі пожартували з нардепа, вказавши на те, що йому, мабуть, нікуди подіти руки під час сесії. (Щоб переглянути відео, проскрольте до кінця екрану)

Дмитро Любота у Раді Скріншот

"Якщо не знають, куди руки подіти, нехай запитають у Ілюхи, він розкаже і покаже", "Коли відкрив текст закону, нічого не зрозумів і закрив", іронізують у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кива попався на "рукоблудство" у залі Верховної Ради. Інцидент трапився 2 жовтня. На відео видно, як Кива розмовляв із дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чесати область паху.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблудством".

Крім того, Кива запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органу.

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