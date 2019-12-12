"Розв’язало би Путіну руки": Порошенко пояснив, чому підтримав Зеленського в особливому статусі Донбасу

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що продовження дії закону про особливий статус Донбасу допомагає армії та дозволяє міжнародним дипломатам продовжити підтримку України.

Про це він заявив у кулуарах Верховної ради перед голосуванням за відповідний законопроєкт та детально пояснив, чому "ЄС" проголосувала "за" (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

"Путін мріє про відхилення нами Закону про особливий статус Донбасу. Це б розв’язало йому руки і дозволило позбутися тягаря санкцій. Голосування ж "за" допомагає нашій армії і державі тримати оборону з меншими втратами. Дозволяє дипломатам продовжити роботу на підтримку міжнародної коаліції на підтримку України.

Ми – державники. Ми не міняємо принципів. Тому ми проголосували "за", – сказав Порошенко.

Петро Порошенко пояснив, чому підтримав особливий статус Донбасу

Разом з тим, він зазначив, що у "Європейської солідарності" є підстави не підтримати закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі. Зокрема через появу в паризькому комюніке нав’язаної Путіним формули Штайнмаєра, те, що українська делегація не підняла питання дорожньої карти та не врахування напрацювання по миротворцях ООН.

А також Порошенко нагадав про те, що "фігуранти касетного скандалу-2 сфабрикували ще одну справу – за нібито державну зраду при підписанні Мінських угод.

"Три документи, які складають мінський пакет, – це не священні тексти, але ті, хто будував виборчу кампанію на критиці Мінська, за вісім місяців після виборів не запропонували альтернативи. Мінські угоди дозволили в найкритичніший момент зупинити Росію.

Сьогодні на основі Мінська Європейська Рада схвалить рішення продовжити санкції проти Росії. Під час нещодавнього саміту Європейської народної партії я особисто звернувся до керівництва ЄС для забезпечення сьогоднішнього рішення", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила до кінця 2020 року дію закону щодо особливого статусу Донбасу. Зараз у ньому змінили лише термін дії.

Як писав OBOZREVATEL:

Пролонгація закону стала однією з домовленостей, до якої прийшли на саміті 9 грудня лідери "нормандської четвірки".

Керівники фракції "Слуга народу" 10 грудня зареєстрували у ВРУ законопроєкт, який вносить зміни в закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Пізніше з'явився текст законопроєкту про особливий статус Донбасу.

Нардеп від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін заявив, що ВРУ збирається проголосувати законопроект про продовження особливого статусу Донбасу найближчим часом – не пізніше Нового року.

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