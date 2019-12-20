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21 грудня • оновлено в 01:38
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"Розвалить імперію зла": Луценко закликав Трампа "врятувати" Україну

1.1т
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Лише президент США Дональд Трамп здатний допомогти закінчити війну на Донбасі.

З такою заявою виступив екс-генпрокурор Юрій Луценко 20 грудня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". За його словами, Штати здатні одноосібно прийняти рішення про прийняття України в НАТО, припинивши таким чином російську агресію.

"З моєї точки зору, це єдиний спосіб закінчити війну і загрозу з боку Росії назавжди. Я впевнений, що тільки Америка і, дозволю собі сказати, такий президент, як Трамп, можуть це зробити", – заявив Луценко.

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За його словами, Трамп може "розвалити імперію зла", як це свого часу зробив Рональд Рейган з СРСР.

Луценко закликав Трампа прийняти Україну в НАТО

Луценко закликав Трампа прийняти Україну в НАТО

Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL, Луценко заявив, що імпічмент президента США Дональда Трампа навряд чи буде доведений до кінця, оскільки у Демократичній партії не вистачить голосів.

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Теми
Російсько-український конфлікт Холодна війна між Заходом і Росією Війна на Донбасі Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Дональд Трамп
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
И это было у вас генеральным прокурором? Пердимонокль!
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4
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Иванова Елена, собачка, хватит бегать за мной из статьи в статью
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1
0
Иванова Елена
Иванова Елена
Кристина Стефанова, вот че тебе здесь надо?? что ТЕБЯ так волнуют НАШИ внутренние проблемы??? дура ватная!!!!
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1
1
Волгоград Ец
Волгоград Ец
По заголовку я подумал,что Луценко встречался с Трампом,а оказывается он лясы точил,с Савиком.
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3
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