"Розвалить імперію зла": Луценко закликав Трампа "врятувати" Україну

Лише президент США Дональд Трамп здатний допомогти закінчити війну на Донбасі.

З такою заявою виступив екс-генпрокурор Юрій Луценко 20 грудня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". За його словами, Штати здатні одноосібно прийняти рішення про прийняття України в НАТО, припинивши таким чином російську агресію.

"З моєї точки зору, це єдиний спосіб закінчити війну і загрозу з боку Росії назавжди. Я впевнений, що тільки Америка і, дозволю собі сказати, такий президент, як Трамп, можуть це зробити", – заявив Луценко.

За його словами, Трамп може "розвалити імперію зла", як це свого часу зробив Рональд Рейган з СРСР.

Луценко закликав Трампа прийняти Україну в НАТО Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL, Луценко заявив, що імпічмент президента США Дональда Трампа навряд чи буде доведений до кінця, оскільки у Демократичній партії не вистачить голосів.

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