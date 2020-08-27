Зеленський – про розстріл автобуса Киви: ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" із зухвалими розбірками

Президент України Володимир Зеленський подякував правоохоронцям за швидке затримання підозрюваних в обстрілі автобуса організації "Патріоти – за життя" нардепа ОПЗЖ Іллі Киви.

На напад глава країни відреагував у своєму Telegram-каналі 27 серпня. "Така ефективність повинна стати нормою", – написав президент.

Зеленський наголосив, що ні приналежність до певних політичних сил, ні прихильність до різних ідеологій, віросповідань, поглядів, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів.

"Саме безкарність породжує вседозволеність, а значить, розслідування у таких справах має відбуватися якомога швидше, а суди повинні ухвалювати рішення, керуючись виключно буквою закону, а не політичною кон'юнктурою", – написав український глава.

Він додав, що українська влада "не може допустити повернення до "лихих 90-х" із зухвалими розбірками на вулицях".

"Ми десятиліттями слухали гасло "Закон – один для всіх"... Гучні слова повинні нарешті перетворюватися в результат, а винні – отримувати реальне покарання", – підсумував український лідер.

Повний пост Зеленського в Telegram. Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL:

Напад на мікроавтобус стався ввечері 27 серпня біля селища Люботин Харківської області.

У відеозверненні нардеп Ілля Кива звинуватив у нападі членів Нацкорпусу.

За даними поліції, машину обстріляли з травматичної зброї. В Офісі генпрокурора заявили, що постраждали четверо осіб.

Правоохоронці затримали групу людей, які, ймовірно, розстріляли автобус із членами організації "Патріоти – за життя", в Красноградському районі.

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