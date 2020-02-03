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3 лютого • оновлено в 17:46
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"Розраховуємо на допомогу": Зеленський розповів, чого чекає після зустрічі з Ердоганом

1.3т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на підтримку Туреччини в питаннях деокупації Криму і Донбасу. Крім того, він сподівається на участь Анкари у звільненні в'язнів Кремля.

Такими очікуваннями український лідер поділився на брифінгу після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган

Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган

Сайт президента України

"Ми поговорили про війну на Донбасі, про анексію Криму, про порушення прав людини на півострові. Нам важлива послідовна підтримка Туреччини і практичні кроки Анкари у цьому напрямку. Розраховуємо на допомогу Анкари у звільненні політв'язнів, зокрема кримських татар, які перебувають в ув'язненні на півострові і в Росії", – зазначив Зеленський.

Крім того, він висловив турецькому колезі співчуття у зв'язку із загибеллю його військових у сирійському Ідлібі. "Україна, яка вже шостий рік у стані війни, як ніхто поділяє і розуміє біль такої втрати", – наголосив президент України.

Також він зазначив, що зустріч лідерів двох країн відбулася в особливий день. Адже 3 лютого 28 років тому Україна і Туреччина встановили дипломатичні відносини.

Зеленський та Ердоган

Зеленський та Ердоган

Сайт президента України

Зеленський та Ердоган

Зеленський та Ердоган

Сайт президента України

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі Українські політв'язні в Росії
Особи
Володимир Зеленський Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Україна Київ
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россия москва
россия москва
де.билы нэзалэжни начинайте скакать и визжать " украина цетурция!"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
любой мировой лидер, перед поездкой на Украину, готовится к отражению приставаний попрошаек...
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Так бы и писали, рассчитываем на "дайте денег просто так"
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