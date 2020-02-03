"Розраховуємо на допомогу": Зеленський розповів, чого чекає після зустрічі з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на підтримку Туреччини в питаннях деокупації Криму і Донбасу. Крім того, він сподівається на участь Анкари у звільненні в'язнів Кремля.

Такими очікуваннями український лідер поділився на брифінгу після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган Сайт президента України

"Ми поговорили про війну на Донбасі, про анексію Криму, про порушення прав людини на півострові. Нам важлива послідовна підтримка Туреччини і практичні кроки Анкари у цьому напрямку. Розраховуємо на допомогу Анкари у звільненні політв'язнів, зокрема кримських татар, які перебувають в ув'язненні на півострові і в Росії", – зазначив Зеленський.

Крім того, він висловив турецькому колезі співчуття у зв'язку із загибеллю його військових у сирійському Ідлібі. "Україна, яка вже шостий рік у стані війни, як ніхто поділяє і розуміє біль такої втрати", – наголосив президент України.

Також він зазначив, що зустріч лідерів двох країн відбулася в особливий день. Адже 3 лютого 28 років тому Україна і Туреччина встановили дипломатичні відносини.

Зеленський та Ердоган Сайт президента України

Зеленський та Ердоган Сайт президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який прибув із візитом до Києва 3 лютого, привітав українських військових словами "Слава Україні!".

Зазначимо, що президенти України і Туреччини, які о 13:40 3 лютого мали з'явитися перед журналістами після зустрічі, на три години запізнилися на обіцяний брифінг. Причина затримки початку заходу невідома.

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