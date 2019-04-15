Розпуск Верховної Ради: Порошенко зробив заяву

Президент України Петро Порошенко заявив, що намір оголосити дострокові вибори Верховної Ради незаконний.

Таку думку він висловив на зустрічі з представниками бізнесу у Києві, зазначивши, що це може загрожувати стабільності України (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Не додають стабільності і натяки на дострокову і абсолютно незаконну спробу розпуску Верховної Ради в разі зміни президента. Такі заклики вже пролунали", — сказав він.

Петро Порошенко скріншот

За словами президента, це призведе до тривалої політичної кризи і тривалої паузи у відносинах із партнерами.

"Що поставить під питання нашу здатність подолати пікові боргові навантаження, які лягають на нашу країну в цьому році, особливо у травні і вересні", — додав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України може достроково припинити свої повноваження, якщо не будуть надані документи про активність коаліції після кінця лютого 2019 року.

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