Розпуск КСУ призведе до федералізації на рівні держорганів, – експерт

Розпуск Конституційного суду України може призвести до колапсу в країні і війни всіх державних органів.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив експерт з конституційного права Богдан Бондаренко. "Це повна дурня, яка приведе нас до дуже негативних наслідків. Це федералізація не на рівні областей, а на рівні державних органів", – наголосив він в контексті відповідної ініціативи президента.

Відповідаючи на запитання, чи є це антиконституційним переворотом, експерт пояснив: "Антиконституційний переворот – це не юридична категорія, але насправді це положення дуже чітко політологічно відображає, що відбувається, я з ним погоджуюся. Якщо парламент піде на цю ідіотичну пропозицію, наслідком цього буде колапс, війна всіх проти всіх, жодних норм, жодних критеріїв".

Бондаренко заявив, що суспільство невірно зрозуміло суть ситуації і, зокрема, небезпеку позбавлення України безвізового режиму з Євросоюзом. "Не рішення Конституційного суду може бути підставою для втрати безвізу, а відсутність норми і системи декларування. Парламент, будь ласка, візьміть і вирішіть це!" – наголосив він.

"Зараз треба всім дружно зупинитися, видихнути, зупинити цю президентську ініціативу, внести зміни до закону "Про запобігання корупції, повернути ці положення з урахуванням позиції Конституційного суду. Написати такий самий законопроєкт, єдине, що сказати – що щодо суддів моніторинг здійснюється з урахуванням положень закону "Про судоустрій і статус суддів", – пояснив експерт.

Разом з тим, на думку Бондаренко, на сьогодні головна проблема полягає не в небезпеці скасування безвізу, а в тому, що "державні органи знаходяться в фазі відкритої війни один з одним".

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