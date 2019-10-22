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22 жовтня • оновлено в 13:01
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Розмова із Зеленським: з’ясувалися нові факти про тиск Трампа

1.4т Читати матеріал російською

У розмові президента США Дональда Трампа із главою України Володимиром Зеленським знайшли факти тиску американського лідера на іноземний уряд — з метою втрутитися у виборчу кампанію 2020 року.

Конгрес США випустив відповідний інформаційний бюлетень, повідомляє The Washington Post. У ньому, зокрема, представлено перелік грубих зловживань владою президента Трампа, які окреслені як "потрясіння", "кампанія тиску" і "прикриття".

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"Як доказ "потрясіння" у бюлетені наводяться цитати з розшифрування липневої розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, що, як кажуть, малює картину зловживання Трампом своєю посадою, спонукаючи іноземний уряд втручатися у вибори у США 2020 року", — йдеться у повідомленні.

Трам і Зеленський

Трам і Зеленський

Водночас свідченням "прикриття" вказується подана викривачем скарга, яка спровокувала початок розслідування щодо імпічменту лідера Штатів. А серед фактів, які доводять "кампанію тиску", наведені текстові розмови чиновників Держдепартаменту США.

Зазначається, що такий інформаційний бюлетень випущений із метою допомогти "найкраще пояснити розслідування своїм виборцям".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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