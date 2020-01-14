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14 січня • оновлено в 16:38
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"Розлетілися по курортах!" Команді Зеленського вказали на некомпетентність через катастрофу МАУ в Ірані

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Авіакатастрофа українського літака в Ірані, спричинена ракетним ударом, стала першою серйозною безпековою кризою для нової влади, і вона наочно показала повну некомпетентність та безвідповідальність Володимира Зеленського і його команди.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.

"Після таємного відпочинку президента Голобородька в Омані і трагедії в Ірані говорити лише про комунікаційну кризу української влади – це неправда. Несправедливо щодо пані Мендель – вона виявилася єдиною, хто у ті дні виконував свої обов’язки. Сама крутила педалі вашого велосипеду. Як могла", – зазначив Герасимов.

Команді Зеленського вказали на некомпетентність через катастрофу МАУ в Ірані

Команді Зеленського вказали на некомпетентність через катастрофу МАУ в Ірані

"Перша за 8 місяців безпекова криза нової влади. І в ній влада Зеленського продемонструвала безвідповідальність, некомпетентність і боягузтво. Ви розлетілися по курортах світу і навіть не передбачили механізму, як зібратися у разі виникнення кризової ситуації", – нагадав Герасимов про те, що керівники, відповідальні за безпековий сектор країни, перебували за межами держави і не перервали негайно свій відпочинок навіть після авіакатастрофи.

"Некомпетентність цієї влади особливо наочна, якщо порівняти її "позднее зажигание" з блискавичною реакцію президента Порошенка на MH17. Те, що ви робили упродовж кількох діб, він організував за лічені години", – зазначив Герасимов.

Він також наголосив, що, ймовірно, відповідно до директив президента Зеленського чиновники до останнього приховували справжню причину катастрофи, хоча вона була відома практично одразу.

"Боягузтво ваше полягає у тому, що ви з перших годин знали, що український літак вразили іранці російською ракетою. Але так і не спромоглися промовити це вголос, поки вас не приперли до стінки керівники Канади (чи Канадії, як вважає Банкова), США, Британії", – сказав нардеп

"Втім, треба віддати належне Зеленському – він зміг дістатися до України майже за добу. Втричі швидше, ніж американські астронавти на Місяць! Інші чиновники, які несуть відповідальність за безпеку і розвідку, взагалі не відчули потреби повернутися на робочі місця. Ніщо не змогло зіпсувати їм свято", – зробив висновок парламентар.

Герасимов також озвучив ті запитання, які є у суспільства щодо істинних причин таємної поїздки Зеленського до Оману, яку намагалися видати за офіційний візит.

"Суспільство вимагає ясності і щодо Оману. За версією влади виходить, останнім бажанням султана на смертному одрі було побачити нашого "найвеличнішого лідера сучасності". Але ж всі розумні люди усвідомлюють, що ніякого офіційного візиту не було. Була поїздка у приватних, або інших цілях. І через це всіх нас дуже цікавлять загадкові чартери, які в ті дні літали між Оманом і Росією. Дуже схоже на таємні переговори", – зауважив Герасимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

  • Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ та висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

  • Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

  • За його словами, система ППО Ірану сприйняла повітряне судно за крилату ракету.

  • 11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана на знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, здебільшого молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

  • Тим часом спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих у збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їх близьких. Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.

  • Крім того, президент Володимир Зеленський пообіцяв у своєму зверненні, що всі винні будуть покарані, а сім'ї загиблих отримають компенсації. Своєю чергою Гончарук озвучив розмір компенсації сім'ям загиблих у Ірані.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Володимир Зеленський Артур Герасимов
Місце
Україна
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