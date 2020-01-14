"Розлетілися по курортах!" Команді Зеленського вказали на некомпетентність через катастрофу МАУ в Ірані

Авіакатастрофа українського літака в Ірані, спричинена ракетним ударом, стала першою серйозною безпековою кризою для нової влади, і вона наочно показала повну некомпетентність та безвідповідальність Володимира Зеленського і його команди.
Про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.
"Після таємного відпочинку президента Голобородька в Омані і трагедії в Ірані говорити лише про комунікаційну кризу української влади – це неправда. Несправедливо щодо пані Мендель – вона виявилася єдиною, хто у ті дні виконував свої обов’язки. Сама крутила педалі вашого велосипеду. Як могла", – зазначив Герасимов.
Команді Зеленського вказали на некомпетентність через катастрофу МАУ в Ірані
"Перша за 8 місяців безпекова криза нової влади. І в ній влада Зеленського продемонструвала безвідповідальність, некомпетентність і боягузтво. Ви розлетілися по курортах світу і навіть не передбачили механізму, як зібратися у разі виникнення кризової ситуації", – нагадав Герасимов про те, що керівники, відповідальні за безпековий сектор країни, перебували за межами держави і не перервали негайно свій відпочинок навіть після авіакатастрофи.
"Некомпетентність цієї влади особливо наочна, якщо порівняти її "позднее зажигание" з блискавичною реакцію президента Порошенка на MH17. Те, що ви робили упродовж кількох діб, він організував за лічені години", – зазначив Герасимов.
Він також наголосив, що, ймовірно, відповідно до директив президента Зеленського чиновники до останнього приховували справжню причину катастрофи, хоча вона була відома практично одразу.
"Боягузтво ваше полягає у тому, що ви з перших годин знали, що український літак вразили іранці російською ракетою. Але так і не спромоглися промовити це вголос, поки вас не приперли до стінки керівники Канади (чи Канадії, як вважає Банкова), США, Британії", – сказав нардеп
"Втім, треба віддати належне Зеленському – він зміг дістатися до України майже за добу. Втричі швидше, ніж американські астронавти на Місяць! Інші чиновники, які несуть відповідальність за безпеку і розвідку, взагалі не відчули потреби повернутися на робочі місця. Ніщо не змогло зіпсувати їм свято", – зробив висновок парламентар.
Герасимов також озвучив ті запитання, які є у суспільства щодо істинних причин таємної поїздки Зеленського до Оману, яку намагалися видати за офіційний візит.
"Суспільство вимагає ясності і щодо Оману. За версією влади виходить, останнім бажанням султана на смертному одрі було побачити нашого "найвеличнішого лідера сучасності". Але ж всі розумні люди усвідомлюють, що ніякого офіційного візиту не було. Була поїздка у приватних, або інших цілях. І через це всіх нас дуже цікавлять загадкові чартери, які в ті дні літали між Оманом і Росією. Дуже схоже на таємні переговори", – зауважив Герасимов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ та висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.
Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.
За його словами, система ППО Ірану сприйняла повітряне судно за крилату ракету.
11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана на знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, здебільшого молоді люди, озвучили гасла проти уряду.
Тим часом спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих у збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їх близьких. Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.
Крім того, президент Володимир Зеленський пообіцяв у своєму зверненні, що всі винні будуть покарані, а сім'ї загиблих отримають компенсації. Своєю чергою Гончарук озвучив розмір компенсації сім'ям загиблих у Ірані.
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