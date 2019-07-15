"Рожа Пашинського на кожному розі висить". Як скандальний кандидат в депутати округ "засіває"

У місті Коростень Житомирської району активно проходить передвиборна агітація кандидатів у народні депутати, які балотуються в Раду по мажоритарному округу №64. Серед самовисуванців – скандальний народний депутат, екс-фігурант кримінальної справи Сергій Пашинський.

Самі коростенці неоднозначно відзиваються про представника партії "Народний фронт" у парламенті попереднього скликання. Журналісти видання "Страна" з'їздили в Коростень, щоб з'ясувати настрої місцевих жителів, і дізналися багато цікавого.

Далі мовою оригіналу.

– Эх, вот бы выборы не раз в пять лет, а пять раз в год проходили!

Для Коростеня, как и любой другой провинции Украины, выборы – золотое время, когда буквально за месяц-два, пока идет избирательная кампания, город может преобразиться до неузнаваемости. Кандидаты в депутаты наперебой чинят дороги, строят детские площадки, ремонтируют старые здания, раздают продуктовые пайки и медикаменты. В общем, занимаются традиционным "гречкосейством".

Коростенцы же в преддверии выборов живут по принципу "дают – бери". Хотя, брать-то берут, но как проголосуют – еще никто не знает. Даже они сами.

Выбор у коростенцев сложный.

Коростень – центр мажоритарного округа №64. Мы здесь неслучайно.

Этот округ привлек наше внимание потому, что здесь за право снова попасть в Раду борется один из самых одиозных представителей прошлой власти – Сергей Пашинский (нардеп от "Народного фронта").

Интересно, что в прошлый раз он попал в Раду по списку "Народного фронта", а на этот раз выдвигается по мажоритарному округу – правда, уже не от "НФ", а как самовыдвиженец. Пашинский тут пользуется большим влиянием за счет дружбы с мэром Коростеня Владимиром Москаленко.

Главный конкурент Пашинского – действующий депутат Владимир Арешонков, который на прошлых выборах прошел в Раду от "БПП". Но теперь он тоже баллотируется как самовыдвиженец.

Всего на мажоритарном округе №64 зарегистрировано девять кандидатов. Но основная борьба идет именно между этими двумя "стариками" – Пашинским и Арешонковым.

Третий, кто пытается составить им конкуренцию – кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачев.

О нем известно немного. Кроме того, что он участвовал в АТО и работает учителем в Коростенской общеобразовательной школе № 9.

Но в Коростене о нем почти никто и не слышал.

– Вот Пашинского знаю, Арешонкова знаю. Слышала, кто-то от "Слуги народа" тут есть... Но кто он, что он - без понятия. Ни разу не видела, даже фамилию не вспомню, - комментирует "Стране" местная жительница Виктория, спеша на работу.

– Сигачев? А кто это? А-а-а, это тот, кто от партии Зеленского у нас выдвигается? Ну, теперь буду знать, спасибо, - еще одна горожанка впервые от нас, журналистов, слышит фамилию кандидата от ЗЕ.

И правда: если не прочесть на сайте ЦИК, что Сигачев тоже баллотируется по 64-му округу, едва ли это поймешь, просто прогулявшись по Коростеню.

На каждом шагу – агит-палатки и борды Пашинского. Чуть меньше – у Арешонкова. У Сигачева от "Слуги народа" – ни одного. Кроме, разве что, единственной вывески возле "ЗЕштаба", расположенного в здании продуктового магазина, бильярдной и парикмахерской.

Из разговоров с местными жителями оказывается, что многие горожане даже не в курсе, что по их округу баллотируется такой кандидат.

Зато мы часто встречаем билл-борды некоего Виталия Науменко – ноунейма, который технично "позаимствовал" фирменный стиль партии "Слуга народа", а в биографии указал, что работает на некоем частном предприятии "Слуга народа".

В Коростене шутят, что ему просто не хватило денег на собственного дизайнера. Хотя, не исключено, что с деньгами теперь у него неплохо. Возможно, его участие в выборах простимулировал кто-то из основных кандидатов, чтоб оттянуть голоса у Сигачева.

В агитации кандидата Науменка вместо "Зе!" написано "За!"

64-й округ на этих выборах бьет рекорды по "гречкосейству", причем главным "гречкосеем" оказывается Сергей Пашинский.

"Страна" отправилась в Житомирскую область, чтобы понять, как "тяжеловесы" сошлись в украинской глубинке с "новичками", и кто из них победит.

"У Пашинского тут все схвачено"

Говорят, человека встречают по одежке. Город же встречают по общественному транспорту.

В Коростене это старые автобусы, где мотор – единственная мера безопасности: его звук точно не даст водителю уснуть в пути. Эти автобусы – как любимая игрушка из детства, которую до последнего стараются починить, даже когда она безнадежно сломана.

Правда, сами коростенцы считают, что их маршрутки круче любого гиперлупа, и при первой возможности выражают свое восхищение автопарком.

– Да у нас общественный транспорт лучше, чем в Киеве!

– Вы про этот транспорт? – Уточняем у дедушки, с которым разговорились по пути в автобусе. Не верится, что он говорит об этих пыхтящих выхлопным газом развалюхах времен Советского Союза.

– Да-да, как раз недавно автопарк обновили, почти во все уголки города доехать можно – красота! – говорит пенсионер Владимир Николаевич.

Только одно пенсионеру Владимиру Николаевичу не нравится в родном городе: мало места на огороде, так что огурцы для засолки приходится покупать. Жалуется: дорого.

О родном Коростене местные жители говорят с гордостью, характерной для многих провинциальных украинских городов с древней историей.

Коростень (во времена Древней Руси – Искоростень) – столица славянского племени древлян, которую княгиня Ольга сожгла, отомстив древлянам за убийство мужа Игоря. Об этой странице истории Коростеня напоминает купальня Ольги, расположенная в главной достопримечательности города – парке имени писателя Николая Островского (автора культового советского романа "Как закалялась сталь").

Здесь же установлен величественный памятник древлянскому князю Малу и его дочери Малуше. После сожжения города Малуша стала ключницей-рабыней Ольги, а позже – родила от ее сына, князя Святослава, наследника. Который стал правителем Руси, князем Владимиром.

С 1970-х Коростень был известен на весь Советский Союз благодаря своему фарфоровому заводу, но с распадом СССР постепенно производство пришло в упадок – типичная история для многих небольших городов Украины. К 2012 этот завод, как и многие другие, окончательно обанкротился и закрылся, а оборудование разобрали на металлолом.

Сегодня на улицах Коростеня почти не встретишь молодежи. Причина проста: в городе нет высших учебных заведений, даже колледжей и техникумов нет. Так что молодые выпускники сразу после школы уезжает кто в Киев, кто за границу в поисках лучшей жизни. Редко кто возвращается. Работать молодым людям здесь тоже особо негде.

Так что большинство жителей Коростеня – пенсионеры. Традиционно самый активный электорат.

Вот и наш новый знакомый Владимир Николаевич охотно поддерживает разговор. Он едет на единственный в Коростене рынок – не столько за покупками, сколько за "поговорить".

Базар – одно из ключевых мест встречи горожан, особенно накануне выборов: коростенцы обсуждают кандидатов в депутаты и пересказывают нам, приезжим журналистам, местные сплетни.

– Видели, рожа Пашинского на каждом углу висит! Уже сил нет смотреть на него, – жалуется торговка специями. Продавцы с соседних прилавков тоже встревают в разговор:

– У него здесь все схвачено, он же и с мэром нашим, Москаленко, дружит, и с директором автопарка Терещенко...

– Ясно, почему он в этот раз по нашему округу выдвигается. До этих выборов наш Коростень ему и не нужен был. А тут – и асфальт новый положил, и пляж почистил…

– Пляж? – уточняем. – Где?

– Где болото, там и пляж, – отшучивается Владимир Николаевич, указав рукой на речку Уж, пересекающую Коростень.

"Песка насыпал, вот и весь пляж"

Подходя поближе к Ужу, понимаем, что это действительно больше болото, чем река. Вода у берега "цветет" и переливается зелено-коричневой гаммой, по краям неумолимо заростая камышами и кувшинками. Правда, это не мешает бесстрашным коростенцам там купаться и ловить рыбу.

Пляжей здесь два. Один – недалеко от центра, второй – на окраине, к нему дорога идет через мост. Сначала отправляемся к первому – он ближе.

И правда – территория чистая, опрятная. Пляж - не песчаный, а поросший травой, но ухоженной. Видно, что за ним следят. На каждом шагу – лавочки и урны. Есть беседки, сдающиеся в аренду, и детская площадка. Но странно – ни одной таблички, что к благоустройству пляжа приложил руку Пашинский. Как-то не по-предвыборному.

– Так это не тот пляж! – говорят три местные жительницы, подтверждая наши сомнения. Женщины устроили на траве мини-пикник – отмечают день рождение внучки, сегодня ей исполнился год. Причем отсутствие солнца и температура +15 градусов не мешают им загорать в открытых купальниках.

– Мы на тот пляж вообще не ходим. Здесь намного лучше, причем все это сами горожане сделали – и площадку, и беседку. Посмотрите, как тут чисто – одно удовольствие загорать! А там – что этот Пашинский сделал? Песка насыпал, вот и все благоустройство. Там и не убирает никто, везде валяются окурки и стекло.

К Пашинскому у этого "женского трио" неоднозначное отношение. Говорят, в Коростене его не очень любят.

– А что он сделал для нас? Он, как и все, о родном городе только перед выборами вспоминает! – Говорит одна из женщин, Алла.

– Пашинский если что-то и делает, то только потому, что выборы скоро, а он очень хочет в Раду, – соглашается вторая, Антонина, откусывает кусок огурца. – У нас есть меценаты, которые делают то же самое для города, и не только перед выборами, а постоянно, и абсолютно бескорыстно, и в депутаты не прутся. И детские площадки строят, и за свой счет памятник князю Малу в парке поставили… Кстати, а вы уже были у нас в парке? Ой, сходите обязательно, там так красиво!

Комплименты родному городу забавно вплетаются в каждый наш диалог с коростенцами. При любой возможности они рассказывают нам о старинной истории Корстеня и о достопримечательностях, которые обязательно надо посетить.

Еще одна "фишка" Коростеня – фестиваль дерунов, который проходит здесь каждый год в сентябре. Это такой себе местный Октобер-фест, только вместо пива – деруны. Коростенцы с особой гордостью рассказывают, что в прошлом году на фестивале испекли дерун весом в 150 кг.

– Я лично Пашинского не знаю, но баннеры он свои по всему городу расклеил, это очень навязчиво, – подключается к разговору третья женщина, Галина Владимировна, самая старшая в этой компании.

– Подарили на днях от Пашинского моей маме аптечку, но я ей никаких лекарств оттуда не даю. У меня есть знакомая, которой принесли продуктовый пакет от Пашинского, так она принципиально отказалась от него и даже не взяла. Вот вам и ответ, как люди к нему относятся.

Путь к нужному нам "пляжу Пашинского" неблизкий – по бездорожью несколько километров пешком, а после – через старый прогнивший деревянный мост.

Переходим на свой страх и риск – кажется, что еще чуть-чуть, и он провалится. "Лучше бы он мост починил, а не песка сюда насыпал", – слышим, как возвращаясь с другой стороны реки ворчит старушка, около которой в одних мокрых плавках бегает маленький внук.

А под ногами так и извивается река Уж, огибая огромные каменные валуны, образуя пороги и каскады небольших водопадов – теперь становится понятно, почему наблюдательные коростенцы дали ей такое название.

Но вот разрекламированный "пляж Пашинского" совершенно не оправдывает ожиданий. Из благоустройства здесь – только гора песка, пара лавочек, урны и детские песочницы. А под ногами – горы окурков и пачек из-под чипсов, будто специально брошенные мимо "урн Пашинского".

Зато табличка имеется.

"Принесли набор лекарств от Пашинского – я отказалась"

В Коростене ни для кого не секрет, что Пашинский активно занимается "гречкосейством" – раздает пенсионерам "продуктовые наборы" и аптечки. Но такая предвыборная щедрость производит впечатление не на всех.

– Периодически Пашинский раздает пенсионерам продуктовые пакеты. Я даже видел, что в них, к моему соседу приходили агитаторы. Там была бутылка вина "Кагор", макароны, гречка, подсолнечное масло, сгущенка. Еще аптечки раздавали с набором лекарств. Но я вам так скажу, это ему не поможет. Его все равно здесь не любят, – рассказывает мужчина, с которым мы разговорились в очереди в магазине.

С избирателями Коростеня Пашинский встречается не часто. Последний раз на личной встрече во дворах его видели недели две-три назад.

"Он больше по окрестным селам ездит", – рассказывают коростенцы. О таких поездках депутат регулярно отчитывается на своей странице в Facebook.

Приемная Пашинского находится в центре города, в гостинице “Коростень”. Здесь же он останавливается, когда приезжает в город. В соседнем кафе официантки говорят, что Пашинский часто сюда заходит. Заказывает кофе и шоколадное мороженое.

В вестибюле отеля пахнет моющими средствами и сыростью. Туристы в Коростене – явление нечастое, так что многие помещения сдали в аренду под офисы. Один из них, на четвертом этаже, снимает Пашинский.

Мы приехали в воскресенье, поэтому, к сожалению, на прием к кандидату не попали. Но говорят, что по будним дням здесь выстраиваются очереди.

— Народная тропа не зарастает, – философски подмечает усталая уборщица, опершись руками на швабру.

Горожане говорят, что Пашинский действительно много кому помогает.

– Он столько сделал, я однозначно буду за него голосовать, – признается мужчина средних лет, с которым мы знакомимся в ближайшем кафе. Он уже 15 минут потягивает из картонного стаканчика эспрессо и одну за одной курит дешевые сигареты.

Где работает – непонятно, но все время крутится около агитационной палатки Пашинского.

Мужчина при первой же возможности щедро вручает нам целую стопку агит-листовок и газет. Мы тут же внимательно их изучаем.

Конечно, в этих агитках не пишут обо всех "приключениях" Пашинского, вроде новогодней стрельбы в Киевской области, когда депутат прострелил человеку ногу.

Зато много сказано о том, как и кому помогает благотворительный фонд Пашинского, которым заведует его жена Руслана. Как при его содействии выделяются миллионы гривен госпомощи Коростеню и окрестным селам – за что его лично благодарит его друг, мэр города Владимир Москаленко. Для ряда горожан, многие из которых уважают мэра, такая рекомендация что-то значит.

– Вам могут говорить, что Пашинский только сейчас активничает, но это неправда. Его благотворительный фонд работает в Коростене уже давно, он и садикам, и школам, и больницам помогает. Я слышал, что недавно кому-то нужна была срочная операция, и он все организовал, – уверяет наш новый знакомый, и кладет очередной окурок мимо пепельницы прямо на стол.

Мнения о Пашинском в Коростене разнятся. Есть те, кто, как и этот мужчина в кафе, считают, что он больше других сделал для города и достоин попасть в Раду. Но есть и те, кто придерживаются другого мнения.

Правда, сам Пашинский с этим "другим мнением" о себе активно борется.

На любые негативные публикации о себе Пашинский реагирует жестко.

Так, 12 июня всю редакцию местной газеты "Патриот" вызвали на допрос за статью под заголовком "Пашинский должен сидеть, но не в кресле депутата!", где перечислены совершенно не те "подвиги" Пашинского, о которых пишут в его агит-газете. Здесь и о захвате предприятий, и о разворовывании бюджета, и вертолетной рыбалке в разгар военных действий на Донбассе.

Многие местные в разговоре со "Страной" тоже припоминают Пашинскому все его грехи – от скандала с новогодней стрельбой до возможной причастности к расстрелам на Майдане. Для таких коростенцев одиозность кандидата перевешивает любые предвыборные "плюшки".

– Хотите честно? Ничего хорошего про вашего кандидата я сказать не могу, – грубо отвечает один из пожилых мужчина, играющих на лавочке во дворе в шахматы.

Поначалу они по ошибке принимают нас за агитаторов от Пашинского. Заверения в том, что мы – журналисты, несколько смягчает наших собеседников.

– Он не герой нашего времени, – уже спокойнее отвечает пенсионер. Его соперник в этот момент, получая "шах", и срывается на эмоции:

– А за что его, бандюгу, любить?! Стрелял в человека, а потом сделал его же и виноватым! Подонок!

Мужчина так разнервничался, что на лбу проступил пот.

– Да вы посмотрите, как он ведет себя в Раде! Хамюга! Он на билл-бордах своих пишет, что у него сильный характер. Если хамство – это сильный характер, тогда да, конечно. Но уважать его не за что.

– Он и дорогу сделал не где-нибудь, а в Пашинах, в районе, где его родители живут! А все почему? Потому что очень в Раду хочется! Так бы х*р пальцем пошевелил!

Часть коростенцев принципиально игнорирует встречи с депутатом и прямо говорит, что голосовать за него не собирается.

Мы не единожды слышим истории о том, как некоторые жители, к которым приходят с "подарками" от Пашинского, отказываются их брать.

– Мне тоже принесли недавно набор лекарств от Пашинского, но я отказалась. Сначала награбил наши деньги из бюджета, а потом раздает нам наши же деньги под видом благотворительности, наглец! – возмущается пенсионерка Любовь Ивановна, которая подошла на шум брани соседа.

Вся эта компания прямо нам заявляет, что голосовать за Пашинского не будет. И вообще на выборы вряд ли пойдет.

– За кого там голосовать? Мне вот только что пенсию подняли, знаете, на сколько? Угадайте! На 1 гривню 90 копеек. Это издевательство. Лучше бы вообще не добавляли, – говорит Любовь Ивановна, и в сердцах добавляет:

– Все только к кормушке хотят, а простые люди никому из этих депутатов не нужны.

"Все воруют, а этот хоть дает!"

– Пашинский раздает мороженое, Арешонков – конфеты. Интересно, а что этот, "Слуга народа", сегодня будет нам раздавать? – перешептываются старушки.

Здесь, в поселке Грозино, в нескольких километрах от Коростеня, встречу с избирателями проводит кандидат от "Слуги народа" – Вячеслав Сигачев.

Мы становимся ее свидетелями.

Вчера на этой же старой, заросшей травой танцплощадке у местного дома культуры с этими же людьми встречался Сергей Пашинский – бабушки вспоминают, каким вкусным мороженым он всех тут накормил.

– По-разному у нас в селе к Пашинскому относятся. Одни говорят, он ворует много. А другие говорят – все воруют, а этот хоть что-то дает!

Кандидат от президентской партии же не раздает старушкам ничего, кроме агитационной газеты. Тоненькой, в один разворот. Конечно, нельзя утверждать, что он поступает так всегда - на глазах у журналистов ни один вменяемый кандидат не станет открыто заниматься подкупом.

Впрочем, Сигачев утверждает, что принципиально не практикует "гречкосейство".

– Ну, дайте мне хоть газету, – сердито обращается одна из старушек к помощнице Сигачева, Галине, и мнет агитку в руках, не читая.

Кажется, селяне настолько привыкли к предвыборным "подаркам" от кандидатов, что теперь даже как-то слегка разочарованы тем, что их не пытаются подкупить. Сигачев в глазах некоторых местных рискует прослыть не самым "честным", а самым "жадным".

И если имена Пашинского и Арешонкова хотя бы у всех на слуху, то о Сигачеве-кандидате, кроме того, что он представляет партию "Слуга народа", почти никто ничего не знает. Хотя судя по закрытой социологии, только за счет плашки "Слуги народа" любой ноунейм в регионах на старте получает +30% к рейтингу.

Собственно, на разрешении использовать в агитации бренд партии "Слуга народа" помощь центрального штаба партии своим мажоритарщикам и ограничивается. Ни финансовой поддержки, ни медийной, на местах нет. Откровенно слабые кандидаты на местах, выставленные против "тяжеловесов" политики вроде Пашинского, предоставлены сами себе.

– Штаб не выделяет мне финансирование. Я вкладываю в кампанию свои личные сбережения. Те, кто помогает мне с агитацией - мои знакомые, которые работают на волонтерской основе, - признается "Стране" Сигачев.

Такова ситуация не только в 64 округе, но и по многим другим.

Неудивительно при таком подходе партии "новых лиц", что у Сигачева в Коростене – ни одного билл-борда. Все, кто помогает ему с кампанией – его друзья и знакомые. Зазывает бабушек на встречу с Сигачевым его коллега – пожилой учитель из школы №9. Молодая девушка Галина раздает газеты про кандидата. А еще у Сигачева есть охранник в темных очках – вероятно, единственная инвестиция партии в своего кандидата.

Вот и вся предвыборная рать.

Создается такое впечатление, что мажоритарные округа в провинциях, подобные 64-му, партия президента "сливает" под представителей уходящей власти. На что рассчитывают откровенно слабые кандидаты без поддержки даже собственной партии в схватке с такими "тяжеловесами", как Пашинский, – непонятно.

Хотя сам Сигачев это называет домыслами. Уверяет, партия его не бросила. И в свою победу он верит.

– Меня в Коростене все знают. Да, у меня нет палаток и билл-бордов, но у меня и так рейтинг высокий. Это наша тактика: больше лично встречаться с людьми, говорить, а не завешивать город никому не нужными плакатами. У меня в день две-три встречи с избирателями сейчас. Работа ведется. Просто, может, вам из Киева она не видна, – говорит "Стране" Сигачев.

Как бы там ни было, он единственный, с кем "Стране" удалось встретиться лично на 64-м округе и поговорить.

И вот он приступает к общению со старушками. Одет в темно-зеленые штаны – под цвет партии. Канидат обращается к селянам – какие проблемы их волнуют? Каких изменений ждут?

Все традиционно. Тарифы, дороги, цены. Местные зря времени не теряют и сразу спрашивают в лоб:

– Мы голосовали за Зеленского! Вы идете от его партии, так скажите нам: почему он уже два месяца президент, а в стране ничего не меняется?!

Сигачев пускает в ход метафору:

– Когда мы сажаем картошку, на нее нападает колорадский жук. И что мы делаем? Правильно, мы от него избавляемся с помощью специальных средств, чтобы получить в итоге чистый урожай. Вот так и в стране. Сначала нужно избавиться от старой прогнившей системы, чтобы реформы подействовали…

На какое-то время воцаряется молчание. Старушки обдумывают слова кандидата.

– Это все хорошо. А тарифы когда снизите? – вдруг выкрикивает кто-то из толпы.

И начинается…

– А когда вы нам дорогу почините?

– У нас в скважине вода негодная, почистите воду!

– "Скорые" не доезжают!

– Лекарства дорогие!

Сигачев не успевает ответить на один вопрос, как звучит другой. Видно, что он не готов к таким просьбам.

Кандидат пытается объяснить, что не может давать никаких обещаний, не может повлиять на тарифообразование, что-то рассказывает про формулу Роттердам+ и Роттердам-…

Его не слышат. Старушки уже говорят между собой о своем. "Завтра на почту надо сходить за пенсией", "Хлеба бы не забыть купить"…

Вдруг откуда ни возьмись на танцплощадке появляются козы. Они паслись неподалеку, а теперь по-хозяйски разгуливают по танцплощадке и путаются под ногами у кандидата от "Слуги народа".

Завершающий аккорд в этом интересном представлении.

…Наш день в Коростене подходит к концу. До обратного поезда в Киев – еще несколько часов, и мы коротаем время, гуляя по главной достопримечательности Коростеня – старинному парку Островского. На закате здесь особенно красиво. Солнце отблескивает на позолоченных доспехах памятника князю Малу.

Речка Уж, пересекающая парк, отбрасывает блики на огромные каменные валуны, которые, были здесь и тогда, когда этот город был сожжен из-за мести.

Этот парк при грамотном подходе местных властей мог бы стать главной туристической фишкой региона.

А на площади перед памятником Малуше и маленькому Владимиру, будущему Крестителю Руси, танцуют школьники. Громкая музыка разносится на несколько кварталов вокруг.

Это Пашинский расщедрился – привез модного диджея и устроил для молодежи дискотеку.

Толпа школьников вовсю отрывается под Монатика и Макса Коржа, наизусть подпевая тексты. Они молоды и беспечны, и уж точно не думают о выборах. Впереди у них – институт, но не здесь, а где-то в столице или Польше. Через несколько лет они уедут отсюда, как уезжали предыдущие поколения коростенцев. И как сам Пашинский когда-то.

Может, кто-то из них, спустя годы, вернется сюда и тоже будет оплачивать школьникам дискотеки с диджеем. Но сегодня они об этом не думают. Они танцуют. Им весело.

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