"Розчленувати": Омелян попередив команду Зеленського про "смертельні" наслідки радикальної реформи

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував ідею команди президента Володимира Зеленського про поділ і продаж державних компаній-монополістів, зокрема, "Укрзалізниці".

Відповідний пост з'явився на сторінці політика у Facebook. Він написав, що насторожився і "публічно всіх заспокоював", коли вперше почув про цю ініціативу.

Глава міністерства інфраструктури зазначив, що УЗ "у нинішньому її стані" має вартість "суттєво нижчу від можливої". Він також додав, що, згідно із законодавством, вона є стратегічною.

"Однак теза невідомого мені, але відомого українського економіста і виконавчого директора міжнародного фонду Блейзера, радника президента України Олега Устенка відверто шокувала: "УЗ повинна бути убита і розчленована", – написав Омелян.

Він зазначив, що політик, який ліквідує подібне підприємство, позбудеться підтримки мільйона залізничників.

"В абсолютних числах, "Укрзалізниця" – це 70% вантажних перевезень усієї держави, сотні мільйонів пасажирів щороку, 3-5% ВВП", – охарактеризував він фірму-монополіста, назвавши її "потенційно найбільшою і найкращою" держкомпанією країни.

На думку міністра інфраструктури, врятувати УЗ може глибинна реформа, яка могла б складатися з таких етапів:

"позбавлення політичного впливу на діяльність компанії. Швидкі реформи, які дадуть можливість за 6 місяців стабілізувати компанію і системно підійти до всіх видів перевезень. Запуск у тестовому режимі приватної вантажної і пасажирської тяги, запуск виробництва електровозів і пасажирських потягів, інвестиції в інфраструктуру;

впродовж 2 років підготовка до ІРО і вихід на ринки перевезень сусідніх держав;

через 2-3 роки вихід на ІРО і продаж невеликої частки акцій, бажано не портфельному, а стратегічному інвестору".

"Убити і розчленувати" – це смерть не тільки найбільшої компанії, але і хрест на логістиці всієї держави... Нагадую, Гіперлуп я ще не запустив, перевозити замість УЗ буде нікому", – підсумував Омелян.

Омелян і Зеленський Колаж

Нагадаємо, позаштатний радник глави держави, економіст Олег Устенко в одному з інтерв'ю заявив про компанії-монополісти:

"Ті монстри, які існують, повинні бути вбиті і розчленовані. Я маю на увазі НАК "Нафтогаз" України, "Укрзалізницю". Ті монстри, які заважають жити і дихати не дають, типу Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ), Укрспирту, повинні просто піти".

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Омелян неодноразово критикував політику президента Володимира Зеленського та його команди, часто не добираючи виразів.

Указ Зеленського про створення умов для розвитку і підвищення якості автомобільних доріг міністр назвав "цирком на державному рівні", а також відповів критикою президенту на його відеозвернення із закликом люструвати непотрібних чиновників.

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