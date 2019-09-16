"Розбійники повинні сісти": Ткаченко зажадав перевірок у мерії Кличка

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко заявив, що Києву потрібен аудит органів влади для того, щоб нарешті покарати всіх винних у масштабних розкраданнях із бюджету столиці.

Своєю позицією поділився він на сторінці в Facebook.

"Мені б дуже хотілося, щоб розбійники, які розкрадали гроші киян, сіли за ґрати. Як народний депутат і як киянин, я звертаюся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з депутатським запитом і з проханням ініціювати загальний аудит діяльності мера Києва Кличка, Київської міської державної адміністрації та підпорядкованих структур. Аудит, який був запланований ще за часів Гройсмана, але так і не був проведений", – написав він.

Ткаченко зажадав перевірок у мерії Кличка jetsetter.ua

Ткаченко зазначив, що необхідність масштабної перевірки діяльності влади Києва назріла давно. За його словами, масові фінансові порушення і бюджетні зловживання вже неодноразово викривалися в ході кожної більш-менш серйозної перевірки. Це стосується як діяльності департаментів КМДА, так і діяльності столичних комунальних підприємств.

"Майже дві сотні кримінальних справ стосовно чиновників КМДА, вже за часів Кличка, так і не були доведені до фінального кінця. Жодного злодія – за гратами", – обурився нардеп.

"Я звертаюся до всіх, хто працює в КМДА і команді Кличка: якщо, як ви стверджуєте, вам нема чого приховувати, то не треба нервувати, аудит тільки доведе вашу невинуватість", – зазначив він.

На думку Ткаченка, Київ вимагає перезавантаження. Тому він разом із колегами наполіг на негайному ухваленні нового Закону "Про столицю" і проведенні дострокових виборів міського голови та Київради на його основі.

"Кияни заслуговують на якісні зміни і гідне життя. Ми повернемо гордість за столицю", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ткаченко заявив, що міська влада в Києві зможе працювати ефективно тільки в умовах розвиненої децентралізації і надання киянам реальних самоврядних повноважень.

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