Государственные мужи, то есть политики, в любой стране знают, что реакцию своего народа на любое важное решение надо просчитывать заранее. А еще лучше выяснить, переформатировать и подготовить! Чем более пассивное общество, тем легче это делать! Чем более активное, тем труднее, пишет Андрей Курков для Крым.Реалии.

Украинское общество, засыпанное агрессивными спорами о фейках и не фейках, отвлечь от старых споров трудно. Для этого пробный шар, то есть причину для нового спора, который проявит и предскажет будущую реакцию, надо готовить тщательнее и вбрасывать рукой, у которой есть лицо – то есть более или менее заметным политиком. При этом надо выбирать такого политика, которому и верят, и не верят. В данном случае, верят из-за занимаемой должности, а не верят из-за невнятности личных качеств и мнений.

Давид Арахамия, избранный в данном случае, как вбрасыватель темы спора, ни разу не замечен в создании своих собственных политических смыслов и идей, а известен только, как ретранслятор. Но он – глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте. И в Давосе он сказал, что Украине не стоит спешить с евроинтеграцией, повторив уже подзабытую мысль Виктора Януковича. Короче говоря, это человек, для которого торможение процесса евроинтеграции и ускорение процесса подачи воды в оккупированный Крым являются звеньями одной цепи и действиями, направленными на достижение одной цели – продвижение Украины к состоянию полного "покоя и гармонии".

Картинка получается довольно забавная: у вас украли машину, а потом воры на вашей машине подъезжают к вашему дому и требуют у вас деньги на бензин. Машина-то юридически ваша!

Усиление роли переговорщиков с Россией, глава которых стал главой Офиса президента, позволяет предположить, что во время многочисленных встреч с российской стороной вопрос воды для Крыма поднимался Россией неоднократно. Именно поэтому это вопрос и был сейчас переброшен украинскому обществу. Россия так же уверена, что сможет договориться с Украиной по воде, как Владимир Зеленский был уверен, что сможет договориться с тезкой Путиным по миру на Донбассе. Если Россия договорится, то сэкономит огромное количество денег, которые можно пустить на дальнейшую военную и политическую работу по возвращению Украины в свое лоно.

Какие деньги сэкономит, спросите вы? Да те деньги, которые нужны, чтобы провести по дну Азовского моря мощный водопровод для доставки в Крым воды из Дона. Уверен, что планы такого водопровода уже есть, но себестоимость его пугает российское руководство. На фоне недостроенного Nordstream-2 начинать строительство водяного Nordstream-3 приведет не только к материальным потерям, но и к репутационным внутри самой России. Хотя, конечно, наличие "Крымского моста" само подсказывает, что провести такой подводный водопровод можно прямо под мостом. И тогда не надо будет создавать отдельные водопроводно-охранные войска на случай диверсий и саботажа.

Вопрос воды в Крыму – это вопрос десятков миллиардов долларов с одной стороны и вопрос легализации аннексии Крыма с другой. При подаче воды с материковой Украины в Крым партнеры Украины, которых суверенитет Украины беспокоит, похоже, больше, чем украинское руководство, зададутся вопросом: а стоит ли продолжать бойкот аннексированного Крыма? Стоит ли и дальше подсчитывать не полученную выгоду из-за этого бойкота?

И тогда, вздохнув с облегчением, в Крым вернутся Visa, Mastercard и прочие платежные системы. Сбербанк России наконец-то откроет там свои отделения, а иностранные государства возьмут в аренду отжатую недвижимость для своих консульств и торговых представительств. И снова воцарится покой и гармония. Только не на материковой Украине, а в аннексированном Крыму.

Украина в последний год перешла от системы политических династий к системе одноразовых политиков. Даже президент Владимир Зеленский пообещал быть "одноразовым" и второй раз не баллотироваться. В системе одноразовых политиков лица и фамилии не играют никакой роли. Ими играют на шахматной доске. Им сообщают следующий ход, и если ход оказался не удачным, то виновата та пешка, которая этот ход совершила.

Она и платит, оказываясь при необходимости за пределами доски. Теоретически через такую политическую систему скоростного "социально-политического лифта", который выносит вверх, а потом также быстро может унести вниз, может пройти столько же людей, сколько прошло через АТО/ООС. Правда, лифт может быстро износиться и оборваться.

Я не удивлюсь, если в ближайшее время на закрытом заседании фракции "Слуга народа" вопрос воды для Крыма будет обсуждаться уже серьезнее и с анализом реакции общества на нынешний вброс. С анализом реакции и с предложениями по переформатированию этой реакции под приемлемую с помощью фейков, полуфейков и телеграм-каналов.

Не забывайте, что сейчас у власти представители креативной индустрии! Это, конечно, не означает, что надо запастись попкорном. Вы же не будете спокойно жевать попкорн, наблюдая пожар в собственном доме?

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