Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 12:20
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Росію розірве на шматки": став відомим прогноз Буковського 2008 року

6.5т Читати матеріал російською

Так звана путінська система в Росії довго не проіснує, країну може розірвати на частини. Це буде економічне роздроблення.

Такий прогноз ще у 2008 році зробив відомий радянський дисидент Володимир Буковський в інтерв'ю Delfi. За його словами, РФ як держава ніколи не відбудовувалася.

"І ці "шматки" поступово відбудують свої фундаменти, і в майбутньому ми можемо об'єднатися у формі конфедерації. Не можна вважати такий варіант ні катастрофою, ні благом. Росія як держава ніколи не відбудовувалася. Ніколи не закладали фундаменту, тобто місцевого самоврядування. А то, що відбувається зараз – кеування країною у 12 часових поясах з одного кабінету в Москві – безумство. Але які б прогнози не робилися, це питання (розпаду) висить над нами", – сказав Буковський.

Володимир Буковський

Володимир Буковський

echo.msk.ru

Новини
"Є надія!" Ахеджакова дала прогноз щодо примирення України і Росії

Він зазначив, що у "путінської системи" в Росії немає міцної основи, тому вона довго не проіснує.

"До того ж Кремль робить приголомшливі помилки. Вони використовують нафту та газ як стратегічну зброю, а не комерційний товар. Як тільки ціни на нафту впадуть, це неминуче послабить політичний центр і моментально призведе до зростання сепаратизму на периферії. А вони ж, як наркомани, постійно підвищують собі дозу", – зазначив Буковський.

Як писав OBOZREVATEL, в понеділок, 28 жовтня, на 77 році життя помер колишній радянський дисидент і письменник Володимир Буковський.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Володмімір Буковський
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
6
302
Смішно
32
Цікаво
8
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Ну да языком п..ть не мешки ворочать. Все диссиденты одинаковы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Обоз, зачем вы дискредитировали светлую для вас память подлеца и предателя перепечаткой его "гениальных" прогнозов? Лучше бы промолчали
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
В то время, как"вопрос распада" продолжает висеть над Россией, Украина мощно распадается.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Блоги / думки