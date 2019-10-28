"Росію розірве на шматки": став відомим прогноз Буковського 2008 року

Так звана путінська система в Росії довго не проіснує, країну може розірвати на частини. Це буде економічне роздроблення.

Такий прогноз ще у 2008 році зробив відомий радянський дисидент Володимир Буковський в інтерв'ю Delfi. За його словами, РФ як держава ніколи не відбудовувалася.

"І ці "шматки" поступово відбудують свої фундаменти, і в майбутньому ми можемо об'єднатися у формі конфедерації. Не можна вважати такий варіант ні катастрофою, ні благом. Росія як держава ніколи не відбудовувалася. Ніколи не закладали фундаменту, тобто місцевого самоврядування. А то, що відбувається зараз – кеування країною у 12 часових поясах з одного кабінету в Москві – безумство. Але які б прогнози не робилися, це питання (розпаду) висить над нами", – сказав Буковський.

Володимир Буковський echo.msk.ru

Він зазначив, що у "путінської системи" в Росії немає міцної основи, тому вона довго не проіснує.

"До того ж Кремль робить приголомшливі помилки. Вони використовують нафту та газ як стратегічну зброю, а не комерційний товар. Як тільки ціни на нафту впадуть, це неминуче послабить політичний центр і моментально призведе до зростання сепаратизму на периферії. А вони ж, як наркомани, постійно підвищують собі дозу", – зазначив Буковський.

Як писав OBOZREVATEL, в понеділок, 28 жовтня, на 77 році життя помер колишній радянський дисидент і письменник Володимир Буковський.

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