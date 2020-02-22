МЗС Російської Федерації виступив з брехливою заявою про те, що Гаазький арбітраж нібито підтримав їх сторону і визнав суверенітет окупантів над Кримом.

Відповідна заява з'явилася на сайті МЗС РФ після того, як Арбітражний трибунал визнав свою юрисдикцію розглядати справу України проти Росії щодо Азовського моря і Керченської протоки.

"21 лютого арбітражний трибунал у Гаазі ухвалив рішення в справі "Україна проти РФ", ініційованій Україною у 2016 році на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року для захисту своїх нібито порушених прав в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці. Цей етап обмежувався розглядом висунутих Росією попередніх заперечень щодо наявності у арбітражу юрисдикції розглядати українські претензії по суті", – йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Крим "Главное"

"Російська Федерація задоволена тим, що ухвалене рішення враховує наш ключовий аргумент – за цим позовом насправді стоїть спроба довести суверенітет України, якого не існує, над Кримом", – уїдливо підкреслили у зовнішньополітичному відомстві країни-агресорки.

Такі висновки окупанти зробили через те, що суд діийшов висновку, що у нього немає юрисдикції щодо частини вимог, які стосуються прав України як прибережної держави у водах поблизу Криму (оскільки у нього немає юрисдикції вирішувати питання суверенітету над півостровом).

Разом з тим, суд чітко визначив, що визнання наявності спору про територіальну приналежність Криму жодним чином не означає будь-яких змін його статусу.

"Очевидно, що цьому арбітражу для розгляду українських претензій спочатку треба було б встановити, яка держава є прибережною по відношенню до Криму. Принципово важливо, що в цьому арбітри підтримали нас, причому одностайно. Російська Федерація розраховує, що на наступному етапі розгляду цієї справи арбітражний трибунал в повній мірі врахує російську позицію і в результаті залишить без задоволення всі українські вимоги", – самовпевнено підсумували в російському МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 лютого Арбітражний трибунал, який був сформований відповідно до Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), визнав свою юрисдикцію розглядати справу України проти Росії щодо Азовського моря і Керченської протоки.

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