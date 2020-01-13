Росія раптово прибрала прикордонників біля узбережжя Криму: що трапилося

ФСБ Росії спростила порядок виходу в море прогулянкових і рибальських суден у дев'яти анексованих кримських прибережних районах Чорного моря.

Зміни нібито мають посприяти комфортнішому відпочинку кримчан і гостей півострова. Про це повідомили у пресслужбі "прикордонного управління ФСБ" у регіоні, передає "Кримінформ".

Зазначається, що задля цього навіть були внесені зміни до чинного законодавства щодо визначення ділянок (районів) внутрішніх вод, у межах яких встановлюється прикордонний режим.

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Поправки зокрема стосуються переліку ділянок таких внутрішніх морських вод: мис Прибійний – мис Тарханкут, мис Урет – точка на північний захід від мису Євпаторійський, мис Євпаторійський – мис Лукулл – мис Херсонес, мис Фіолент – мис Айя – надводний камінь біля мису Сарич – мис Миколи – мис Трійці, мис Небезпечний – мис Айтодор – мис Аю-Даг, мис Чікен – мис Меганом, мис Товстий – мис Киїк-Атлама – мис Чауда, мис на схід від мису Чауда – скелі Корабель-Камінь – мис Киз-Аул.

"Набуття законної чинності змін сприятиме комфортнішому відпочинку жителів і гостей півострова, а також здійсненню прибережного рибальства", – наголосили у повідомленні.

Карта c-inform.info

Водночас пояснюється, що якщо капітан того чи іншого судна вирішить вийти за межі зазначених зон, то він обов'язково має дотримуватися правил прикордонного режиму, які були "затверджені наказом ФСБ РФ від 15 жовтня 2012 року №515".

Варто додати, що до цього власники плавальних засобів, щоб відійти від берега на морську прогулянку бухтою чи популярним морським туристичним маршрутом з виходом із неї, мали повідомляти про свої наміри прикордонний орган.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній підполковник КДБ Володимир Попов заявив, що президент РФ Володимир Путін анексував український Крим заради Чорного моря, яке може забезпечити вихід російському військовому флоту до Атлантичного океану.

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