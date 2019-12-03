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3 грудня • оновлено в 14:28
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Росія приготувала пастку: у Зеленського забили на сполох через "розвал" України

8.2т
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В Офісі президента України Володимира Зеленського вважають заяву голови Держдуми В'ячеслава Володіна про втрату низки областей невипадковою напередодні зустрічі "нормандської четвірки".

Про це повідомляє "Коммерсант" із посиланням на власні джерела. Слова Володіна викликали занепокоєння в ОП, враховуючи переговори в Парижі 9 грудня.

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Влада нібито не виключає, що заява має підштовхнути Україну до якихось дій, що можуть послабити позицію на зустрічі.

ОП стурбувало заяву Володіна

ОП стурбувало заяву Володіна

Liga

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анатолій Запорожський
Особи
Володимир Зеленський В`ячеслав Володін
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Мир Миру
Мир Миру
Що робити? Оголошувати загальнонаціональну мобілізацію, мабуть, не треба. Але кожен має знати, куди йти у разі загострення військового конфлікту. Де роз"яснювальна попередня мобілізаційно-евакуаційна робота місцевої влади з населенням? Обладнані сховища для жінок та дітей є? Беззубі "дипломати" бісові.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Джавелины на передовую.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Правда-матка Дмитро, а разве не все пропили?
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Hecke Josef
Hecke Josef
Володина-на губернатора Калмыкии с последующим этапом "присоединения" к Поднебесной.Каждый сатрап должен знать свое место.
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