Росія приготувала пастку: у Зеленського забили на сполох через "розвал" України

В Офісі президента України Володимира Зеленського вважають заяву голови Держдуми В'ячеслава Володіна про втрату низки областей невипадковою напередодні зустрічі "нормандської четвірки".

Про це повідомляє "Коммерсант" із посиланням на власні джерела. Слова Володіна викликали занепокоєння в ОП, враховуючи переговори в Парижі 9 грудня.

Влада нібито не виключає, що заява має підштовхнути Україну до якихось дій, що можуть послабити позицію на зустрічі.

ОП стурбувало заяву Володіна Liga

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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