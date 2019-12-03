Росія приготувала пастку: у Зеленського забили на сполох через "розвал" України

В Офісі президента України Володимира Зеленського вважають заяву голови Держдуми В'ячеслава Володіна про втрату низки областей невипадковою напередодні зустрічі "нормандської четвірки".
Про це повідомляє "Коммерсант" із посиланням на власні джерела. Слова Володіна викликали занепокоєння в ОП, враховуючи переговори в Парижі 9 грудня.
Влада нібито не виключає, що заява має підштовхнути Україну до якихось дій, що можуть послабити позицію на зустрічі.
ОП стурбувало заяву Володіна
Liga
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Голова Державної Думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що Україна може втратити ряд областей.
Заступник глави МЗС України Василь Боднар відповів, що Володін намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні заявою про "втрату ще кількох областей".
Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков посміявся з погроз Володіна щодо розпаду України.
Крім того, заява В'ячеслава Володіна про те, що Україна може втратити низку областей, викликала великий резонанс у соцмережах.
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