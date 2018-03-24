Росія поступається: стало відомо про особливі відносини Трампа і Путіна

Головна мета президента США Дональд Трамп у відносинах з РФ – досягнення своїх передвиборчих обіцянок, зокрема, примирення з Росією.

Про це в своєму блозі на "Обозревателе" розповів директор Center for Eastern European perspectives in Washington D.C. Микола Воробйов.

"Мені здається, що Трамп симпатизує Путіну на особистому рівні, але він не може йти з ним на зближення. Я не думаю, що у Трампа є конкретна мета з приводу Росії. Я думаю, єдине, що би він хотів, це просто зробити певну деескалацію російсько-американських стосунків і фактично виконати свої виборчі обіцянки. Коли він йшов в президенти, він казав, що США помиряться з Росією, і Росія більше не буде становити загрозу для Сполучених Штатів. Тому головна його мета – це досягти своїх передвиборчих обіцянок", – написав Воробйов.

Він підкреслив, що політика Трампа по відношенню до Росії ще більш жорстка, ніж попередня адміністрація Обами.

"Є рівень стосунків Росія - Америка, і є стосунки Трамп - Путін. Ясно, що в цій ситуації доведеться поступатися, доведеться йти на компроміси. Але на даному етапі політика Трампа ще більш жорстка по відношенню до Росії, ніж попередня адміністрація Обами. Тому зараз якраз поступається Росія, мені здається", – відзначив він.

За його словами, на сьогодні Росія поступається, і це пояснюється трьома факторами. Перше, Білий Дім продовжує вводити санкції проти РФ, зокрема був оголошений "кремлівський список". Друге – це те, що Україна отримала "Джавеліни", про які навіть мріяти не могла при адміністрації Обами. По-третє, Росія так і не відповіла і не відреагувала на розгром свого військового угруповання у Сирії.

"Завдання Трампа в цій ситуації є якраз примирення з одного боку, а з іншого боку - показати американському суспільству, що Трамп не є другом Путіну. Тому і такі жорсткі рішення приймаються навіть попри волю Трампа. Мені здається, що він не хотів би так жорстко відноситись до Кремля, як того вимагає його оточення, а також американські виборці", – додав Микола Воробйов.

Як повідомляв "Обозреватель", президент США Дональд Трамп заявив, що готовий дати свідчення спеціальному прокурору Роберту Мюллеру в рамках розслідування втручання Росії у вибори в 2016 році, зокрема щодо можливої ​​змови з виборчим штабом глави держави.