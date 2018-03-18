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Росія поскаржилася в ООН і ОБСЄ на ігнор їх істерики з боку України

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ООН, ОБСЄ і Рада Європи не відреагували на звернення представника РФ з приводу заборони в Україні президентських виборів Росії.

У міжнародні організації зверталася уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, проте на її запит відповіді не послідувало, передає ТАСС.

"Я не отримала відповідей поки ні від кого. Офіційної реакції ніде не було", - заявила Москалькова.

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Вона висловила обурення тим, що російські дипломатичні представництва в Україні блоковані поліцією і громадяни РФ не допускаються на голосування у виборах президента Росії.

При цьому Москалькова сподівається, що її перестануть ігнорувати і має намір повторно звернутися до перелічених міжнародні організації.

Як писав "Обозреватель", в ОБСЄ не стали на бік Росії через рішення України заборонити росіянам, які знаходяться в країні голосувати на президентських виборах РФ 18 березня.

Читайте всі новини по темі "Вибори в Росії" на сайті "Обозреватель".

Теми
Вибори в РосіїРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
Об'єкти
ООНОБСЄПорада Європи
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