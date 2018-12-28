Росія попросила ГПУ допомоги в розслідуванні проти Авакова: глава МВС відреагував

Генеральна прокуратура Росії у вересні 2018 року направила в ГПУ запит про правову допомогу для притягнення до кримінальної відповідальності міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Про це LB.ua повідомив джерело у прокуратурі. Так, відзначається, що у квітні 2018 року Головне слідче управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу стосовно Авакова. Вона стосується рішення МВС не пускати громадян Росії на виборчі дільниці на материковій частині України на виборах президента РФ 18 березня 2018 року. Ці дії кваліфікували за п. "в" ч.2 ст.141 КК РФ - перешкоджання здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій.

У запиті про правову допомогу Україні нібито попросили повідомити про розслідування "фактів перешкоджання участі російських громадян" у Києві, Львові, Одесі та Харкові та надати копії матеріалів. Також за даними ЗМІ росіяни хочуть, щоб їм надали інформацію і документи Авакова - відомості про громадянство та видачу паспорта України, дані про склад сім'ї, про освіту, про місце роботи, трудову книжку, службову характеристику та ін.

Повідомляється, що РФ запросила інформацію, чи володіє Аваков імунітетом від іноземної кримінальної юрисдикції, і попросила списки співробітників поліції, які забезпечували охорону російських дипустанов під час виборів президента Росії.

У свою чергу Арсен Аваков у відповідь на інформацію, що з'явилася у ЗМІ, написав у Facebook, що мова йде про рішення міністра внутрішніх справ не допустити на території України проведення виборів країною-агресором, які анексували Крим і розв'язали військовий конфлікт на Донбасі.

Рішення було прийнято відповідно до офіційної ноти МЗС України, в якій висловлювалася вимога до РФ не проводити свої вибори на українській території - в Українській автономній республіці Крим і українських містах Сімферополь та Севастополь.

Аваков зазначив, що таку справу вважає позитивною оцінкою якості його роботи на посаді міністра внутрішніх справ України.

Він також заявив, що готовий дати свідчення у так званій справі про перешкоджання голосуванню на виборах Путіна в обмін на екстрадицію екс-президента України Віктора Януковича, що втік. Аваков заявив, що коментує документи, які з'явилися у ЗМІ по цій справі, тільки через курйозність підходу: Генеральна прокуратура РФ висловлює готовність надавати ГПУ правову допомогу у розслідуванні справ, учасниками яких є Росія і Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аваков пригрозив Росії. Він заявив, що наземна агресія РФ проти України обернеться для неї справжньою катастрофою.