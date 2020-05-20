Російська Федерація хоче організувати 21 травня неформальну відеоконференцію з Радою безпеки ООН щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму.

До такої активності країну-агресорку підштовхнув шквал міжнародної критики за порушення статуту ООН, а також прав і свобод на окупованому півострові. Про це розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

"Україна разом із партнерами ще 6 березня провела неформальне засідання членів РБ ООН за формулою Аррі, присвячене ситуації в Криму. Тоді міжнародна спільнота засудила Росію за тимчасову окупацію українського півострова і порушення прав людини", – нагадав дипломат.

"Щоб хоч якось виправдати свій провал у березні, російська делегація не знайшла нічого кращого, як скористатися "ноу-хау" України і партнерів та організувати неформальну інтернет-дискусію щодо Криму для членів Радбезу і запрошених осіб", – додав він.

За словами Кислиці, на свій захід Москва запросила так званих представників громадянського суспільства і ЗМІ Криму. Також росіяни намагалися залучити до участі представників окупаційної влади Криму, проти яких діють міжнародні санкції. Однак Україні та її партнерам вдалося цьому запобігти. "Росія вкотре намагається вистрілити собі в ногу", – зауважив постпред України в ООН.

Радбез ООН Lb.ua

У зв'язку з цим він зазначив, що у Кремлі прагнуть застосувати свої старі методи. "Одразу хочу всіх заспокоїти. Нічого нового ми не почуємо. Росіяни та їхні "ряджені" актори зачитають чергову мантру про "добровільне возз'єднання кримського народу з РФ", а міжнародна спільнота повторить базові істини, де: а) Кримський півострів – тимчасово окупований; б ) Росія – держава-окупантка; в) окупаційна влада має припинити порушення прав людини", – впевнений Кислиця.

Він також наголосив, що жодного визнання анексії українського півострова не відбудеться. При цьому дипломат зазначив, що росіяни ініціюють міжнародний захід через кілька днів після 76-ї річниці сталінської депортації кримськотатарського народу – тоді як кримські татари досі позбавлені доступу до своєї історичної батьківщини.

"Чинна російська влада дуже добре засвоїла репресивні методи своїх історичних попередників", – наголосив Кислиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу Росія цинічно заявила, що анексія Криму була бажанням кримчан. У МЗС РФ знову згадали про незаконний "референдум" у 2014 році і намагалися виправдати окупацію українського півострова міжнародними документами.

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