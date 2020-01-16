Росія не закінчить війну: Порошенко розкрив хитрий план Путіна

Відставка російського уряду не має жодного значення, адже вся влада в Росії належить і належатиме Володимиру Путіну.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам, коментуючи послання Путіна до Федеральних Зборів та відставку російського уряду.

"Моя абсолютно тверда позиція – в Росії немає уряду, в Росії немає парламенту, Думи, немає Федеральних Зборів. Вся влада в руках однієї людини. Прізвище та ім'я цієї людини ви дуже добре знаєте. Тому відставка чи призначення нового російського уряду мене абсолютно не цікавить і не має цікавити українців", – сказав Порошенко.

Порошенко заявив, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною

Водночас Порошенко наголосив, що вчорашнє послання Путіна Федеральним Зборам треба дуже уважно проаналізувати.

"Я роблю висновки з цього послання, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною", – наголосив п'ятий президент.

"Другий висновок – Путін збирається залишатися назавжди. В нього закінчується термін президентських повноважень, і мета вчорашнього послання – це зміни до Конституції, які тепер уже, коли президентом може бути не Путін, забирають у цього президента всю владу, переносять її для іншої посади. Я не знаю, як вона називатиметься – чи голова Державної ради, чи прем'єр-міністр, чи щось на кшталт того, що відбулося у Казахстані, але це буде одна особа – Путін", – сказав він.

"Все, для чого це робиться – для того, щоб зберегти владу в руках Путіна", – переконаний політик.

"Тож я раджу всім дуже ретельну увагу звернути на послання і на проєкт змін до Конституції Російської Федерації. Це несе прямі ризики і загрози нашій державі", – заявив Порошенко.

Лідер "ЄС" також зазначив, що в цих умовах українська держава має об’єднатися, щоб гідно відповідати на ті виклики і ризики, з яких почався 2020 рік, а не так, як це робить нинішня влада.

"Я вважаю, що комунікаційна стратегія з початку року була бездарно програна, що ті перші кризові виклики, з якими зіткнулася нова влада – були програні. Над "Оманом українців" сміється весь світ. Я твердо переконаний, що це час, коли мають початися рішучі об'єднавчі кроки з боку чинної влади", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

російський прем'єр-міністр Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральному зібранню 15 січня. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

Разом із Медведєвим у відставку пішов увесь Кабінет міністрів.

Путін подав на розгляд парламенту кандидатуру нового глави уряду РФ – керівника ФНС Михайла Мішустіна.

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