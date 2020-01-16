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16 січня • оновлено в 15:50
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Росія не закінчить війну: Порошенко розкрив хитрий план Путіна

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Відставка російського уряду не має жодного значення, адже вся влада в Росії належить і належатиме Володимиру Путіну.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам, коментуючи послання Путіна до Федеральних Зборів та відставку російського уряду.

"Моя абсолютно тверда позиція – в Росії немає уряду, в Росії немає парламенту, Думи, немає Федеральних Зборів. Вся влада в руках однієї людини. Прізвище та ім'я цієї людини ви дуже добре знаєте. Тому відставка чи призначення нового російського уряду мене абсолютно не цікавить і не має цікавити українців", – сказав Порошенко.

Порошенко заявив, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною

Порошенко заявив, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною

Водночас Порошенко наголосив, що вчорашнє послання Путіна Федеральним Зборам треба дуже уважно проаналізувати.

"Я роблю висновки з цього послання, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною", – наголосив п'ятий президент.

"Другий висновок – Путін збирається залишатися назавжди. В нього закінчується термін президентських повноважень, і мета вчорашнього послання – це зміни до Конституції, які тепер уже, коли президентом може бути не Путін, забирають у цього президента всю владу, переносять її для іншої посади. Я не знаю, як вона називатиметься – чи голова Державної ради, чи прем'єр-міністр, чи щось на кшталт того, що відбулося у Казахстані, але це буде одна особа – Путін", – сказав він.

"Все, для чого це робиться – для того, щоб зберегти владу в руках Путіна", – переконаний політик.

"Тож я раджу всім дуже ретельну увагу звернути на послання і на проєкт змін до Конституції Російської Федерації. Це несе прямі ризики і загрози нашій державі", – заявив Порошенко.

Лідер "ЄС" також зазначив, що в цих умовах українська держава має об’єднатися, щоб гідно відповідати на ті виклики і ризики, з яких почався 2020 рік, а не так, як це робить нинішня влада.

"Я вважаю, що комунікаційна стратегія з початку року була бездарно програна, що ті перші кризові виклики, з якими зіткнулася нова влада – були програні. Над "Оманом українців" сміється весь світ. Я твердо переконаний, що це час, коли мають початися рішучі об'єднавчі кроки з боку чинної влади", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • російський прем'єр-міністр Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральному зібранню 15 січня. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

  • Разом із Медведєвим у відставку пішов увесь Кабінет міністрів.

  • Путін подав на розгляд парламенту кандидатуру нового глави уряду РФ – керівника ФНС Михайла Мішустіна.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Росія - країна-агресор
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ну надо же, он считает и советует. Милок, а почему же ты пять лет считал и советовал только в свой карман, чего ты добился за эти годы ? Безвиз и Томос можешь себе знаешь куда всунуть, когда денег нет и во-й-на уже шесть лет, которую ты обещал за месяц закончить, это никак не радует ! Тебе не стыдно за своё президенство, за то что не выполнил ничего из того, что обещал, нормально спишь ? Догадываюсь, что со сном у тебя всё OK, тем более в Испании.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Уж не знаю хитрый план у Путина или не хитрый, но такого хитровы...ного как ты ещё поискать !
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hunt andres
hunt andres
А Петьку и не должно это интересовать:-) А вообще, видимо, завидно хряку, что всегшо пять лет порулил. Не все успел.....:-)
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Крым Андрей
Крым Андрей
С одной стороны, п0рошенка прекрасно справлялся с развалом экономики Украины и от его руководства она становилась слабее и слабее, что в сегодняшних условиях, нам на руку. С другой стороны, дедушке Пу следовало бы грохнуть этого гоблина по американскому рецепту, только из чувства прекрасного.
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