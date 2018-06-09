Росія не допустила ООН до перевірки в'язниць в включеному Криму

Спеціальний доповідач ООН з протидії тортурам Нільс Мельцер не зміг потрапити до в'язниць анексованого Криму.

За його словами, він не зміг відвідати пенітенціарні установи півострова, оскільки за умовами російської влади візит мав проходити в рамках "процедур, передбачених для офіційного відвідування національної території РФ", передає "Радіо Свобода".

Мельцер підкреслив, що йому відомі факти порушення прав ув'язнених в кримських в'язницях, в тому числі масове етапування з Криму на територію РФ. Про це розповіли жертви жорстокого поводження силовиків, які залишили захоплений півострів.

У той же час, спецдоповідач зі своєю командою в період з 20 травня по 8 червня відвідали в'язниці, які знаходяться на підконтрольній Україні території. За словами Мельтцера, він отримав безперешкодний доступ до всіх пенітенціарних установ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня в Чернівецькому СІЗО стався бунт заарештованих, які заявляють про побої і тортури з боку конвоїрів.