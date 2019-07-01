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"Росія готується!" У Зеленського попередили про нову загрозу на Донбасі

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Динаміка пересувань Росії на Донбасі засвідчує, що РФ готується до наступальних дій.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів секретар РНБО Олександр Данилюк.

"Зараз видно, що Росія не у розслабленому стані, вони постійно посилюють свою готовність до наступальних дій в Україні. За динамікою видно, коли вони втрачають інтерес. Поки цього не відбувається. Динаміка вказує на те, що Росія до чогось готується. У них кілька сценаріїв, залежно від того, що у нас відбуватиметься. Це явно якісь наступальні дії", — розповів він.

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Данилюк зазначив, що у Росії є три ключові локації, де базуються її війська: Північно-Схід, Південно-Схід і Крим.

Також глава РНБО зазначив, що він знає, які російські сили, і в якій кількості присутні на Донбасі, але не може розкривати деталі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія закликала Україну і "ЛНР" повністю виконати всі необхідні дії для розведення сил і засобів на Донбасі.

Також у Росії звинуватили владу України, що вони нібито не виконала домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі після президентських виборів, зірвавши розведення сил і засобів у районі Станиці Луганській.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила розведення сил обох сторін у Станиці Луганській на Донбасі, а також демонтаж укріплених позицій.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що розведення сил і засобів сторін у районі Станиці Луганської може стати першим кроком до "досягненню стійкого припинення вогню по всій лінії зіткнення на Донбасі".

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Теги
РНБОРосія
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Подождите-подождите! А как же все эти "Порошенко делает бизнес на крови" и "надоели пустые запугивания Турчиновым"?
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Бедный Петр
Бедный Петр
Просто срочно необходима закупка для ВСУ новых непромокаемых шаровар
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дурак...
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