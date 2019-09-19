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19 вересня • оновлено в 12:39
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"Росія готує наступ": Порошенко зробив гучну заяву і звернувся до українців

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Замість добросовісного виконання безпекового компонента Мінських домовленностей Кремль нав’язує політичні вимоги і прагне закріпити фактичну контактну лінію, перетворюючи її у де-факто кордон.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він нагадав, що п'ять років тому Росія зобов’язалася виконати мінські домовленості, які передбачають низку безпекових умов.

Зокрема, відвести озброєння, створити вільну від важкої зброї зону навколо Маріуполя, вивести збройні сили та військову техніку з окупованого Донбасу.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Новини
"Нічого про Україну без України": Порошенко яскраво нагадав про суть Мінських домовленостей

"Замість добросовісного виконання безпекового компонента Кремль нав’язує політичні вимоги і прагне закріпити фактичну контактну лінію, перетворюючи її у де-факто кордон. Якщо б Росія дійсно прагнула до відновлення миру на Донбасі, то першим сигналом мало б стати, зокрема, відновлення лінії 19.09.14, замість закріплення плацдарму для подальшого наступу", – написав Порошенко.

Він наголосив на тому, що потрібно вимагати від Москви виконувати взяті зобов'язання, тримати та, у разі потреби, зміцнювати режим санкцій, консолідувати проукраїнську міжнародну коаліцію.

Як писав OBOZREVATEL, 18 вересня у Мінську пройшла зустріч Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Після зустрічі Представник України у Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень щодо суті "формули Штайнмаєра" про місцеві вибори на окупованому Донбасі.

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Теми
Мирні переговори в Мінську мінські домовленості
Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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70rus xxx
70rus xxx
Огласите хотя б 3 первых пункта,сразу станет ясно,кто прав,кто виноват.А так,льют с пустого в порожнее уже 5 лет.
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Нужно послать корабли через Керченский пролив. В прошлый раз чуть-чуть не хватило сил Москву захватить, во второй раз точно получится. СУГС, ёпста!
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Кор Павел
Кор Павел
Пьяный петрушка опять хочет залезть на политический олимп-смех
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