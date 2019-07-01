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Російська мова на Донбасі: в "Слузі народу" відхрестилися від скандальної пропозиції Богдана

6.3тЧитати матеріал російською

Політична партія "Слуга народу" не підтримує надання російській мові офіційного статусу на Донбасі.

Таку заяву зробив ідеолог політичної сили і представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі ток-шоу Свобода слова.

Кандидат у нардепи наголосив, що озвучена керівником Офісу президента Андрієм Богданом ініціатива є виключно його суб'єктивною думкою.

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"Це слід трактувати як особисту позицію Андрія Богдана, оскільки вона не зовсім корелює з тим, що заявлено в програмі нашої партії", – сказав Стефанчук.

Він наголосив, що, відповідно до ст.10 Конституції, єдиною державною мовою є українська, і "Слуга народу" дотримується цієї позиції.

Стефанчук відреагував на слова Богдана

Стефанчук відреагував на слова Богдана

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський висловився про українську мову на Донбасі. "Мені, чесно вам скажу, абсолютно все одно, якою мовою говорите, ви завжди українці, ми всі один одного розуміємо", – сказав він.

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Особи
Руслан СтефанчукАндрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
Стефунчук - откуда ЗЕ нашел эту свино рылую харю? Гнать из Слуг поганой метлой!
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Политика - это такое дело - нечестное!
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